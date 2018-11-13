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ВРЕМЯ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

ВРЕМЯ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
Вторник, 13 Ноябрь, 2018 - 07:57

В Сочи прошел восемнадцатый детский фестиваль искусств "Кинотаврик". В этом году в нем приняли участие более 400 детей, которые соревновались в таких номинациях, как: "Театр моды", "Оригинальный жанр", "Театр", "Моноспектакль", "Вокал", "Хореография" и других.
Фестиваль проходил сразу на двух площадках – в Зимнем театре и киноконцертном зале гранд-отеля "Жемчужина". Кроме творческих состязаний, участники посетили круглые столы, семинары и мастер-классы по производству кинофильмов, хореографии и театральному искусству.
Завершился фестиваль большим гала-концертом, где все победители получили свои награды. Среди ребят, занявших первые места и Гран-при в различных номинациях, немало сочинцев.
Так, сочинский театр мод FLmodels был отмечен Гран-при за коллекцию "Сумасшедшие домохозяйки". А экспериментальный театр "Буффонада" завоевал первое место за спектакль "Муха. Взрослый мир глазами детей". Гран-при в номинации "Театр" взяла студия творческого развития "Оперение-ЮГ" за спектакль "Убыхия, легенда о мечте".
Среди юных сочинцев были и персональные награды: Лия Шаймерденова и Татьяна Казакова стали победителями в номинации "Вокал. Соло" в разных возрастных категориях, а Гера Аристова взяла Гран-при.
В номинации "Художественное слово" первое место завоевал Никита Суроваткин из театральной студии "Счастливое время", а Татьяна Казакова стала обладательницей Гран-при в этой же номинации.

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