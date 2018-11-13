ВНЕ ГРАНИЦ И ПОЛИТИКИ

В Майкопе прошел традиционный, уже восьмой по счету, Международный фестиваль адыгской (черкесской) культуры Масштабный форум, организаторами и идейными вдохновителями которого являются Министерство культуры и Центр народной культуры Адыгеи, по сути, ровесник республики, широко отметившей недавно свое 27-летие. Из республиканского – в начале 90-х – он постепенно стал международным. И по праву. Следуя многие годы главным своим задачам – сохранению уникального древнего наследия народа, а также духовному единению адыгов, проживающих на исторической родине и за рубежом, фестиваль собирает сотни талантливых самодеятельных и профессиональных артистов из разных регионов России – Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Северной Осетии, также Абхазии, Турции, Сирии, Иордании, Израиля, Германии, США. Широко представлены на майкопской сцене, естественно, причерноморские шапсуги – исполнители, музыканты и творческие коллективы из Сочи и Туапсинского района.

В рамках программы нынешнего форума, приуроченного к очередной годовщине со дня образования республики, состоялись костюмированное шествие участников, церемония торжественного открытия и юбилейный вечер, посвященный 75-летию народного артиста России, композитора и художественного руководителя Государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи "Исламей" Аслана Нехая, конкурсный просмотр участников, мастер-классы, творческие встречи, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных народных промыслов, научно-практическая конференция на тему: "Адыги: проблемы сохранения культурного наследия и этнической самобытности", концерт участников форума в Городском парке культуры и отдыха города Майкопа, награждение лауреатов, гала-концерт, посещение районов республики и, конечно, традиционный адыгэ джэгу.

В столицу братской республики делегация, возглавляемая директором Центра адыгской культуры Лазаревского ЦНК Русланом Хейшхо, отправилась на правах постоянного участника. Причерноморские адыги, а в разные годы на сцену фестиваля, о котором наша газета рассказывает регулярно, выходили народный ансамбль "Шапсугия", трио музыкантов из аула Хаджико – Дамир Чачух, Аслан Напсо и Шабан Напсо, детский ансамбль "Адыги", народный ансамбль адыгской музыки "Насып" и образцовый коллектив "Зори Шапсугии" из аула Агуй-Шапсуг, неизменно придают особый фон всему празднику. Делая ставку на этнографическую самобытность, красоту народной хореографии и обрядов – при этом шапсуги принципиально не выступают под фонограмму, наши артисты всякий раз оказывались в числе лучших – это отмечали не только члены жюри и ведущие специалисты, но и многочисленные зрители, всегда особенно тепло принимающие собратьев с Черноморского побережья.

– Нашим артистам всякий раз удается придать фестивалю особый, яркий, самобытный, запоминающийся колорит. И это не только мое личное мнение, – подчеркивает председатель "Адыгэ Хасэ" Маджид Чачух. – После выступления на сцене артистов из Сочи и Туапсинского района не раз приходилось слышать от разных людей, как признанных специалистов в области искусства, так и обычных зрителей, самые восторженные оценки. Настоящие ценители исконной адыгской культуры с благодарностью отмечают именно приверженность шапсугов неукоснительному следованию старинным канонам национальной музыки и хореографии, верность традициям, заложенным нашими предками, а это, безусловно, важнейшая основа для дальнейшего развития народа.

Большую коллекцию наград шапсуги привезли домой и на этот раз. Коллектив "Насып" Центра адыгской культуры Лазаревского ЦНК в составе Руслана Хейшхо, Марины Турчиной, Рашида Чачуха, Мадина Кобжа и Саида Гербо стал лауреатом I степени в номинации "Народные инструменты". Блестяще выступили на сцене фестиваля юные танцоры ансамбля "Созвездие" из аула Малое Псеушхо под руководством Марет Тхагушевой, занявшие второе месте в номинации "Хореография", а также талантливые певцы Саид Напсо из Хаджико и представительница Псебе, студентка 4 курса Адыгейского республиканского колледжа искусств им. Тхабисимова Зарема Ачмизова – у них дипломы III степени. Высоко оценило жюри самобытное творчество знаменитого художника, обладателя почетного звания "Лучший гончар Краснодарского края 2018 года" Андрея Войцещука, не первый год активно сотрудничающего с Центром адыгской культуры. Цикл его работ под названием "Шапсугия моя" отмечен дипломом II степени в номинации "Декоративно-прикладное творчество". В тройку лучших мастеров в этой же номинации вошла и жительница поселка Лазаревское Фатима Коблева, несколько лет изучающая старинную технику золотого шитья адыгов.

По давней традиции участники фестиваля получают возможность побывать в разных городах и районах Адыгеи. На этот раз артисты из Сочи отправились в станицу Дондуковскую, где выступили на большом праздничном концерте, посвященном торжественному открытию после капитального ремонта сельского Дома культуры.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]