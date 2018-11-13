ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА

С выходом на пенсию жизнь не заканчивается. Наоборот, открывается второе дыхание, появляется много времени для творчества. Об этом хотели рассказать улыбчивые женщины из Совета ветеранов Центрального района, которые организовали выставку своих творческих работ. Чего здесь только не было: ажурные кружева, теплые шали, вышитые рушники и скатерти, картины и аппликации, вышивка бисером и токарное мастерство!

Словно настоящие, цветут вышитые гладью маки на полотне Екатерины Парамоновны Любащенко. Шали Галины Ивановны Русаковой мгновенно преображают любую женщину. А Любовь Степановна Густова связала целый гардероб для своей… собачки.

– Посмотрите, какая она у нас модница. Любимица всего двора! – показывает она мне альбом с фотографиями.

Тепло и весело прошел вечер. Хор ветеранов подготовил концертную программу. Мероприятие приурочили к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]