РЕЗУЛЬТАТ – ГЛАВНОЕ, И ВСЕ ЖЕ…

"Сочи" – "Зенит-2" – 2:0 (0:0).

Голы: Барсов, 70, с пенальти, Саламатов, 87.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

Удары (в створ): 17(6) – 7(3).

Угловые: 11 – 1.

Голевые моменты: 3 – 0.

10 ноября. Сочи. Стадион "Фишт". 2860 зрителей. И все же, как, думается, справедливо заметил сочинский болельщик с шестидесятилетним стажем Григорий Гвазава, люди ходят на футбол прежде всего за тем, чтобы насладиться ее величеством игрой. Он же сейчас редко приезжает на стадион не столько потому, что добираться далеко, сколько из-за того, что местная команда показывает игру нестабильную, часто без огонька и задоринки; не ощущается способности сыграть через не могу. Временами, вздохнул ветеран, кажется, что футболистов вполне устраивает место в середине таблицы, так что необходимости выкладываться полностью нет.

Отчетный поединок, в котором сколько-нибудь опасные моменты можно было сосчитать по пальцам одной руки, подтвердил это мнение. На подступах к чужой штрафной площади хозяева словно попадали на минное поле – атаки резко обрывались. Передачи были неточны, а главное – расторопно действовала защита, предугадывая не больно-то хитроумные ходы нападающей стороны. Только на 8-й минуте рванувшийся вперед защитник Юрганов, вытянувшись во вратарской, все-таки на мгновение не успел к мячу после прострела. В первые полчаса запомнилась еще разве что неудача Санаи, который, как и Юрганов, не поспел к мячу, растянувшись в шпагате в нескольких метрах от пустых ворот. А в основном игра шла практически равная; гости довольно спокойно сдерживали незамысловатые, на средней скорости атаки, не забывая, конечно, периодически откатывать мяч голкиперу. Характерный факт: до 42-й минуты сочинцы ни разу не попали в створ ворот, хотя к этому времени только угловых подали 8. Грозный Барсов, выступавший после травмы, как-то затерялся, а когда перед перерывом сам создал себе острый момент, обыграв в штрафной площади двоих защитников, отправил мяч в сторону трибуны. Невольно подумалось: как это сочинцы сумели одолеть нынешнего соперника в первом круге с крупным счетом? Что касается питерцев, то на сей раз они впервые потревожили Заболотного на 44-й минуте.

Спокойная, временами вялая игра продолжалась до 62-й минуты, когда не в меру гостеприимным хозяевам, можно считать, повезло. Нет, они не открыли счет, а чуть не стали отыгрывающейся стороной. Капленко мощно пробил под перекладину, и голкипер с большим трудом перевел мяч на угловой. И вот – 70-я минута, вроде бы вполне лояльное единоборство в штрафной площади гостей, но арбитр усмотрел нарушение правил и назначил пенальти. Гойло угадал направление посланного Барсовым мяча, однако все же не достал его в левом верхнем углу.

Последовал ряд замен, одна из которых получилась очень даже своевременной. На 87-й минуте был назначен штрафной удар метрах в 18-ти от ворот питерцев. Буквально в это же время вышел на замену Саламатов и сразу побежал к мячу. Неспешно к нему примерился и не сильно, но точно направил в правый нижний угол, удвоив результат.

Главный тренер "Зенита-2"

Владислав Радимов:

– В этой игре, собравшей, к сожалению, мало зрителей, сочинцы были к победе ближе и закономерно ее одержали. Был или не был пенальти – сомневаюсь, не заметил. А в общем судья отработал средне, но это не претензия. Несмотря на, мягко говоря, незавидное турнирное положение нашей команды, будем в первую очередь изменять психологию игроков, повышать у них веру в свои силы, воспитывать победный настрой.

Главный тренер "Сочи"

Александр Точилин:

– В перерыве сказал игрокам, что надо прибавлять во всем – и в скорости, и в сообразительности. Вместо Песегова выпустили более атакующего Соловьева. Однако далеко не все получалось гладко; наше преимущество длительное время не воплощалось в забитые мячи, и если бы не стандартные положения… Не получалось у Барсова; ждем от него больше голов с игры, а для этого соответственно больше надо работать над собой. А в общем, коли добились победы, значит, задачу выполнили, и я поздравил команду.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]