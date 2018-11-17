В центре внимания – внутренний туризм

Сочинский международный туристский форум начал работу Пятый год подряд перед началом зимнего сезона в Сочи проводится международный туристский форум SIFT – единственная в России деловая площадка для профессионалов внутреннего и въездного туризма. Ежегодно мероприятие собирает огромное количество ключевых игроков туристского бизнеса, задача каждого из которых – посредством переговоров успешно решить определенные бизнес-вопросы и повысить эффективность компании.

Турфорум в Сочи объединяет различных участников внутреннего туристского рынка: региональные власти, курорты, отели, туроператоров и других представителей туристского бизнеса, желающих представить свой продукт или услуги самой широкой аудитории – как российской, так и зарубежной.

– Сегодня SIFT является одной из важнейших деловых площадок по развитию внутреннего и въездного туризма на территории Российской Федерации. В этом году мы ожидаем порядка 250 экспонентов выставки "Курорты и туризм" и более пяти тысяч посетителей – гостей и участников форума, – рассказал на прошедшей накануне пресс-конференции начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Сергей Доморат.

Основными посетителями станут специалисты туриндустрии, в первую очередь – туроператоры и турагенты из различных регионов, заинтересованные в поиске новых контактов, установлении деловых связей и заключении коммерческих сделок.

Деловая программа очень насыщенна. Форум будет состоять из нескольких сегментов: традиционные выставки "Курорты и туризм", "Гостинично-ресторанный бизнес", конгресс "Стратегические вопросы и практические решения для внутреннего туризма". На стенде администрации Сочи в этом году выделена отдельная зона для деловых переговоров турагентов с местными объектами размещения.

– Форум в 2018 году проводится на новой площадке и в новом формате. Мы постарались сделать так, чтобы бизнес-контакты на площадке SIFT были максимально эффективны, – пояснила Инна Захарченко, заместитель генерального директора ООО "СОУД – Сочинские выставки", соорганизатор форума. – Проект SIFT Академия соберет максимальное количество специалистов отрасли. В его рамках запланировано проведение семинаров, мастер-классов, деловых игр, встреч с топовыми трэвел-блогерами, способствующих поиску способов продвижения турпродукта.

Наибольшее число участников традиционно приедет из Краснодарского края – это порядка 200 ведущих отечественных компаний: сочинские отели, представители турбизнеса Анапы, Туапсе, Горячего Ключа, Темрюка, Новороссийска и других курортов Юга России. Также в этом году к форуму SIFT присоединились новые регионы: Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Башкортостан; Ненецкий автономный округ; Московская, Ленинградская, Самарская, Воронежская области и Ставропольский край, а также Казахстан и Абхазия.

Предваряют конгрессную программу SIFT федеральные туроператоры, которые сегодня начали инфотуры для турагентов. Турагенты смогут ознакомиться со средствами размещения в горном и прибрежном кластерах, изучить возможности для лечебного, экскурсионного и делового туризма. Конгресс и выставки состоятся через неделю в "Адлер-Арене". Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]