В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Благодаря депутату Городского Собрания Сочи Сергею Эксузяну у жителей села Барановка Лазаревского района появилось благоустроенное футбольное поле Барановка – село, как сейчас модно говорить, атмосферное. Особенно поздней осенью, когда лес под стать названию главной улицы села становится золотым. Аккуратные домики с садами виноградника и хурмы, качественный асфальт, река и собственное озеро – с первого взгляда кажется, что проблем в этом живописном месте не может быть априори. И только местные жители могут с этим поспорить.

В Барановке проживают около двух тысяч человек, треть из них – дети. Несмотря на природные красоты, досуг селян проходит скромно, но если взрослое население занято хлопотами по хозяйству, то молодежь вынуждена зависать в интернете или ехать за развлечениями в город. О том, что селу нужна благоустроенная зона для массового отдыха или занятий спортом, на сходах граждан говорили неоднократно. Обращались с такой просьбой жители также к депутатскому корпусу. И народные избранники их услышали.

С легкой руки и при финансовой поддержке депутата Городского Собрания Сочи Сергея Эксузяна неподалеку от местной школы №97 появилось благоустроенное футбольное поле. В качестве импровизированного стадиона эту территорию местные жители использовали давно. Но частенько делить арену для футбольных баталий спортсменам приходилось с домашними животными. Коровы и лошади воспринимали поле как пастбище. Да и пройти к нему можно было только по узенькому мостику через ручей, который, к слову, смыло последним паводком. Не в пользу спортсменов было и соседство с рекой.

– Только разыграешься, а мяч уже в воде, – рассказывает ученик 4 класса Андрей Бурьянов. – Забора ведь не было. Пока в футбол играешь, раз десять в речке искупаешься. Да и сетки на воротах не было, и освещения тоже.

Сейчас футбольное поле приобрело цивилизованный вид. Территорию огородили, осветили и поставили баки для мусора. А проход к полю с мостом сделали капитальными, теперь по ним и грузовик проехать сможет.

– Будет легче подвозить стройматериалы, – вступает в разговор председатель ТОС Барановка Георгий Оганесян. – По задумке на этой территории планируются детская и волейбольные площадки, трибуны, раздевалки, санузлы, зона отдыха. Идей много, и надеемся, что депутаты нас поддержат и с их помощью уже в следующем году жители села получат комфортную зону для отдыха и занятий спортом.

Народные избранники проект поддерживают. Депутат Городского Собрания Сочи Сергей Эксузян родился и вырос в Барановке, для местных жителей он свой, да и Сергей Сергеевич не забывает о малой Родине.

– По мере возможности стараюсь помогать родному селу, – рассказывает Сергей Эксузян. – С дорогами, слава богу, разобрались, сейчас основной упор на водоснабжение. Надеюсь, в будущем году закроем и этот вопрос. Я рад, что совместными усилиями мы привели в цивилизованный вид футбольное поле. Рядом расположена школа, но спортивных сооружений на ее территории мало, так что, думаю, эта площадка пригодится и для занятий физкультурой.

Кстати, детвора новое поле уже оценила и сформировала дворовую футбольную команду, в которую наравне с мальчиками вошли и девочки. Сергей Эксузян пообещал посетить первый матч сборной, в ответ народному избраннику гарантировали лучшее место на трибунах! Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]