ВЕЧНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Переселение из ветхого аварийного фонда и экономические тренды курорта на ближайшие три года обсудили на прошедшей планерке в мэрии курорта Началось совещание с награждения. Советнику главы города Сочи Панайоту Бербериди в торжественной обстановке вручили медаль МЧС России "За отличие в ликвидации последствий стихийных бедствий" (на снимке). Панайот Бербериди с момента начала природных катаклизмов находился на передовой, восстановление разрушенной инфраструктуры сел Лазаревского района велось под его непосредственным контролем, и до сих пор советник главы города следит за ситуацией по ремонту разрушенного паводком моста в Макопсе. Анатолий Пахомов поздравил коллегу с заслуженной наградой и отметил, что большая честь работать плечом к плечу с настоящими профессионалами.

Далее перешли к делам будничным. Одной из тем совещания стал жилищный вопрос, точнее переселение сочинцев из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. По данным департамента городского хозяйства мэрии курорта, с 1 января 2012 года на территории Сочи признаны аварийными и подлежат сносу 77 многоквартирных жилых домов общей площадью 19 000 квадратных метров. В них проживают 850 семей, более 2 000 сочинцев. Для расселения указанных домов необходима целевая программа стоимостью более 2 миллиардов рублей.

В настоящее время на территории города реализуются две целевые адресные программы: региональная, по которой финансирование ведется из Фонда содействия реформированию ЖКХ, и муниципальная. Согласно разработанным дорожным картам, сносу подлежат 33 ветхих жилых дома. По некоторым адресам строения уже снесены, а жильцы переселены, по другим работы ведутся согласно утвержденным планам-графикам. Так, до конца года муниципалитет планирует снести дома №№3, 5, 7, 9 по улице Перелетной, дом № 16 по улице Загородной, дом № 42 по улице Войкова и дом № 18 по улице Семашко. Также в ближайшее время будут переселены жильцы аварийных домов по адресам Инжирная, 14 и Перелетная, 1. Для этих целей муниципалитетом уже заключены контракты на приобретение 117 квартир в новостройке по улице Вишневой. Кроме того, семьям, проживающим в жилье социального найма, будет предоставлена аналогичная площадь из числа свободных комнат в общежитиях. Специалисты районных администраций провели инвентаризацию свободных и пригодных для проживания помещений и передали ключи и данные в квартирно-правовую службу города. Анатолий Пахомов рекомендовал коллегам не затягивать процесс и максимально продуктивно отработать вопросы, связанные со сносом ветхого жилого фонда и переселением жильцов. Главы администраций отметили, что работа движется, но, как это часто бывает, возникают непредвиденные обстоятельства. В результате обходов, к примеру, выявляется муниципальное жилье, которое втихую сдается нанимателями в аренду. К тому же, ряд собственников не проживает в городе. Так что многие вопросы приходится решать оперативно.

– Жилищный вопрос – тема для многих жителей нашего города болезненная, но аварийных домов в Сочи быть не должно, тем более домов, которые уже расселены, но не снесены. Такие объекты потенциально опасны, – подчеркнул глава города Анатолий Пахомов. – По каждой переселяемой семье необходимо найти правильное, а главное, законное решение. Если люди отказываются переселяться по субъективным причинам, знаю, находятся такие, которые остаются в аварийном доме до последнего, подвергая себя опасности, необходимо обращаться в суд. Все аварийное жилье в Сочи должно быть снесено.

Вызывают опасения бараки и у органов Госпожнадзора, особенно в период холодов. Нередко такие объекты занимают бомжи, что угрожает пожарной безопасности.

Об экономических трендах курорта докладывала заместитель директора департамента экономки и прогнозирования Лейла Гандалоева. По данным индикативного плана социально-экономического развития, в настоящий момент в Сочи проживают 520 тысяч человек. К 2030 году в результате естественного прироста и трудовой миграции население города увеличится до 630 тысяч человек. На курорте самый низкий уровень безработицы – 0,3 %, а среднемесячная заработная плата составляет 41 тысячу рублей, правда, как оговорилась чиновница, в бюджетной отрасли зарплата составляет 28 тысяч, а в финансовом секторе и недвижимости достигает 80 тысяч рублей.

В экономике города представлена 21 тысяча хозяйствующих субъектов, кроме того, на курорте трудятся 40 тысяч индивидуальных предпринимателей, то есть каждый десятый сочинец – бизнесмен. Всего же в экономике города занято 310 тысяч человек, что является хорошим показателем.

Объём инвестиций в город составляет 55 миллиардов рублей. Как отметила Лейла Гандалоева, драйвером экономики Сочи традиционно является санаторно-курортный комплекс. Предполагается, что в следующем году курорт посетят около шести миллионов туристов.

В свою очередь Анатолий Пахомов подчеркнул, что рекреационный потенциал Сочи действительно велик, но почивать на лаврах не стоит. Необходимо активно рекламировать курорт, и большое подспорье могут оказать тематические форумы. Так, в эти дни в Сочи на двух площадках в Адлере и Красной Поляне проходят сразу два форума туристической индустрии, где соберутся крупнейшие российские и иностранные туроператоры, представители гостиничного и экскурсионного бизнеса.

– И сочинские предприятия курортной отрасли там должны присутствовать обязательно, – заострил внимание Анатолий Пахомов. – У нас есть программы, которые нужно развивать и рекламировать. Небольшое торможение может обернуться в следующем году пустующими пляжами и гостиницами. Мы должны использовать любую возможность для пиара курорта, ну и, конечно, не забывать о том, что мы – радушные хозяева, соблюдающие чистоту и улыбающиеся гостям. Елена ЕРМАКОВА.

Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]