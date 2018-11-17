РАСЦВЕЛИ ХРИЗАНТЕМЫ В САДУ…

В теплицах ВНИИ Цветоводства и субтропических культур распустились "золотые цветы На сегодняшний день в коллекции ученых собрано более 80 сортов, всего же в мире их насчитывается около 10 000! Спрос на местный посадочный материал высок, а потому работы у селекционеров хватает. Да и в специализированных магазинах города сочинские хризантемы – товар востребованный. В чем же секрет самого позднего цветка осени и как ему живется в условиях субтропиков, читайте в материале нашего корреспондента.

Начну с лирического отступления… С детских лет я испытывала трепет перед хризантемами, начиная с дубков в бабушкином палисаднике, которые, будто бросая вызов первым морозам, цвели до глубокой осени и заканчивая букетом огромных белоснежных шаров, коим мой папа традиционно поздравлял маму каждую годовщину их свадьбы 31 октября. С возрастом мое отношение к хризантемам не изменилось. По сей день хризантема для меня – цветок осени. Одновременно хрупкий и стойкий, торжественный и очень будничный. Цветок, который одинаково хорош как на клумбе, так и в вазе. Кстати, по стойкости в срезе хризантемы занимают одну из лидирующих позиций, а разнообразие форм и оттенков делает ее удобной как для флористов, так и в ландшафтном дизайне. Возделывать хризантемы в Сочи начали в конце 70-х годов прошлого века, в годы перестройки коллекция института утратила свою пышность, и вот спустя десятилетия ученые пытаются возродить славу местных хризантем.

– Откуда начнем наслаждаться прекрасным? – обращается ко мне миловидная девушка, как позже выяснилось, младший научный сотрудник института, аспирант отдела цветоводства Кристина Траутвейн. – Вы, кстати, знаете, что в Японии хризантема является цветком императора? Это самые почитаемые цветы на Востоке. Восточная мудрость гласит: "Хочешь быть счастливым всю жизнь – выращивай хризантемы". Хризантема красуется на национальном гербе Японии, на японских монетах и высшей награде этой страны – ордене Хризантемы. На моих грядках весь ассортимент имеющихся сортов, ну а в теплицах видны масштабы производства. В период активного среза цветоводы ежедневно собирают по 400 веток хризантем.

Попадая на коллекционные грядки, невольно сожалеешь, что объектив фотокамеры не передает тот свежий, травянисто-морозный аромат соцветий. Зато пчелы наслаждаются им с удовольствием. Да и палитра оттенков впечатляет.

– По хризантемам я пишу диссертацию, и пока не начала изучать это растение подробно, я даже не представляла, что у него столько форм и цветов, – будто читая мои мысли, продолжает Кристина. – У хризантем даже нет четкой классификации: одни исследователи выделяют шесть видов, другие одиннадцать. По форме они бывают однорядные (похожие на ромашки), двурядные, полумахровые, махровые, анемоновидные, помпонные. К тому же, можно влиять и на размер соцветий. Из мелкоцветковой хризантемы, путем ликвидации лишних побегов, можно вырастить цветок диаметром 19-20 сантиметров. Примечательно, что расцветает хризантема в определенный период, не важно, посадил ты ее в апреле или в августе. Она скорее не дорастет в высоту, но соцветия выпустит точно в срок. Считается, что эта цветочная культура идеальна для срезки: цветы сохраняют свежесть до 4 недель, да и перевозку на дальние расстояние хризантема переносит легко. Наши цветы хороши тем, что выращиваются в среде, максимально приближенной к естественной. Если в больших питомниках цветение подгоняют под определенные даты, то в нашем институте все идет своим чередом. Мы как ученые растение изучаем, наблюдаем и делаем выводы.

Кстати, сортоизучением в институте начали заниматься два года назад. Это направление востребовано, так как селекционеры могут получить у нас всю информацию по интересующему их сорту.

По словам Кристины, самых первых сортов хризантем в теплицах уже не осталось, но есть такие, которые выращиваются давно: “Изетта Бернштейн”, “Вестленд”, “Севан”, “Балтика”, “Токио”, “Арлекин”. В этом году, коллекция пополнилась сортом "Этруско", привезенным из частного питомника в Кропоткине. В высоту растение может достигать 2 метров, а соцветие, напоминающее то ли астру, то ли георгин, с трудом помещается в две раскрытые ладони. В августе из Никитского ботанического сада привезли сорта “Янтарная Леди” и “Чародейка”. К слову, в Никитском ботаническом саду каждый год с октября по декабрь проводится Бал хризантем. В этом году согласно информации, размещенной на официальном сайте сада, на 65-й выставке хризантем представлено 333 коллекционных сорта, которые высажены в виде двух прекрасных Жар-птиц.

В восточной культуре хризантема сродни русским молодильным яблокам. Цветки растения заваривают в виде чая, а стебли и листья употребляют в пищу для усиления аппетита. Присутствует цветок хризантемы и на кухонной утвари, тканях, предметах интерьера. В зависимости от культуры страны и цвета хризантема символизирует счастье, радость, любовь, богатство, зрелую красоту и целомудрие, возвышенное одиночество и спокойствие, совершенство и изобилие, бодрость духа перед лицом жизненных невзгод и приближающейся зимы. Желтые хризантемы дарят в знак уважения и преклонения, красные – когда хотят выразить любовь и страсть. А еще доказано, что хризантемы делают воздух чище. Получается, что этот цветок и красив, и полезен одновременно. Так что, как говорят в Японии: хотите быть счастливыми – выращивайте хризантемы!" Елена МОСКАЛЕВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]