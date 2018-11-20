ТРОГАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

В Международный день недоношенных детей врачи детской больницы провели праздник для своих бывших пациентов. В этот день все маленькие гости получили подарки, а затем свой спектакль показал театр кукол "Саквояж".

17 ноября в мире отмечается День белых лепестков – Международный день недоношенных детей. Праздник был учрежден девять лет назад по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми, чтобы привлечь внимание общественности к особенной хрупкости и незащищенности таких детей.

Ежегодно врачи сочинской городской больницы № 9 совместно с общественной организацией “Лига женщин “Мост добра” организуют праздник для детей, родившихся гораздо раньше назначенного срока. Такие праздники в стенах детской больницы – это всегда трогательные встречи. На руках у родителей веселые, жизнерадостные малыши, которые ничуть не отличаются от своих сверстников. При рождении у многих из них была зафиксирована низкая и экстремально низкая масса тела – 1400, 900 и даже 600 граммов. За свою, пока еще маленькую, но уже насыщенную жизнь они успели привыкнуть к людям в белах халатах и пока не понимают, почему их мамы, не тая слез, благодарят врачей и медсестер.

– Мой сын родился на сроке в 30 недель и сразу после этого был переведен в детскую реанимацию, – вспоминает мама полуторогодовалого Данила Рузанна Роганян (на снимке в центре). – Его вес был 1480 граммов, рост 39 сантиметров, и благодаря самым лучшим врачам и медсестрам этот сложный период у нас прошел без последствий для дальнейшего развития сына. Мы провели две недели в реанимации, а затем две недели в детской больнице, и я могу сказать, что здесь работают лучшие медсестры, особенно те, кто помогает нашим малышам в детской реанимации при роддоме. Без преувеличения, к нашим детям они относятся как к родным.

По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире. В Сочи доля детей с экстремально низкой массой тела (500-1000 г) составляет около 0,5 процента, а детей с низкой массой тела (1000-1500 г) – 5 процентов. Для таких малышей создана специальная двухуровневая система выхаживания – им оказывается реанимационная помощь в родильном зале, а дальнейшее лечение осуществляется в реанимационном отделении и отделении патологии новорожденных педиатрического стационара.

На протяжении многих лет социальным партнером больницы №9 является общественная организация “Лига женщин “Мост добра”. Благодаря её помощи на сегодняшний день в сочинском перинатальном центре есть все необходимое оборудование для выхаживания таких сложных малышей.

– И раньше рождались дети с низкой массой тела, только выживали самые сильные, – поясняет президент "Лиги женщин" Елена Пахомова. – Сейчас благодаря профессионализму наших докторов и современному медицинскому оборудованию надежда появилась у всех. Эти малыши на многое способны. История знает огромное количество случаев, когда дети, родившиеся раньше срока, стали знаменитыми. И, поверьте, в будущем они вам, дорогие родители, подарят еще много минут счастья.

Сочинская городская больница №9, объединявшая роддом, детскую больницу и поликлиники, а также женские консультации передана в ведение Краснодарского края, в связи с чем поменяла свое название. Теперь это государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центр охраны материнства и детства города Сочи министерства здравоохранения Краснодарского края – ГБУЗ "ЦОМиДГ" МЗ КК. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]