Выбери свою возможность!

В Сочи состоялась выставка-ярмарка учебных и рабочих мест О выборе профессии в своей жизни задумывался каждый человек. Кому-то этот выбор очевиден сразу, если есть семейная трудовая династия, кто-то находит ответ на вопрос, кем быть, чуть позже, а для кого-то выбрать сложно, потому что мечта детства претерпевает изменения сообразно с жизненным опытом и сменой мировоззрения. Выбор профессии и карьерного пути – важное решение, которое напрямую влияет на качество жизни. Большинству молодых людей, собравшихся в Зимнем театре в минувшую субботу, окончательно определиться помогла традиционная городская выставка-ярмарка учебных и рабочих мест "Сделай свой выбор! Все про100!".

Выставку-ярмарку, организованную управлением по образованию и науке администрации Сочи совместно с городским Центром занятости населения посетили восемь тысяч старшеклассников – учащиеся 8-11 классов. Все высшие и средне-специальные учебные заведения нашего города представили свои ресурсы в формате рабочих мастерских, словно говоря: "Есть сто возможностей, возьми свою!".

Старшеклассницы 76-й гимназии Катя Тебененко и Анна Чистякова уже определились с выбором будущей специальности. Катя по окончании школы уедет поступать в Краснодар на логопеда, Анна мечтает стать военным хирургом и, получив аттестат об основном общем образовании, поедет учиться в Петербург. Обе девушки пока не знают, как сложится их профессиональная карьера, но уверены, что полученные знания помогут им заниматься любимым делом где угодно, в том числе и в родном городе.

– На выставку "Сделай свой выбор!" мы пришли, чтобы посмотреть, какими профессиями можно овладеть в Сочи, какие специалисты востребованы на рынке труда, окончательно определиться с выбором, – поясняет Аня.

Уровень регистрируемой безработицы в Сочи сейчас составляет 0,2 процента уверяет исполняющая обязанности руководителя городского Центра занятости населения Вероника Олифиренко, и роста пока не предвидится. В базе данных центра занятости шесть тысяч вакансий: сфера обслуживания, общепит, медицина, бюджетная сфера. После бума олимпийского строительства наблюдается понижение спроса на узких специалистов в целом по городу, в Красной Поляне регистрируется спрос на технические вакансии.

На стенде центра занятости населения школьники могли пройти профориентационное тестирование по выбору будущей профессии в игровой форме, ознакомиться с интерактивным порталом труда и занятости – он содержит в том числе полную базу рабочих мест для несовершеннолетних.

– Вообще профориентацией можно заниматься с пятого класса. Специалисты Центра занятости регулярно выезжают в школы с тестированием. Очень многие говорят: ой, мы этого и хотели, а некоторые рассказывают, что хотели выбрать одну профессию, а профтестирование показало склонность к другой. У старшеклассников как раз есть год до поступления, чтобы определиться окончательно, – рассказала Вероника Олифиренко.

Сочинские школы мягко погружают юных сочинцев в увлекательный и разнообразный мир профессий. Выставка "Сделай свой выбор!" уже стала традиционной и является важнейшим этапом профориентационной работы среди молодежи. На сцене Зимнего театра образовательным учреждениям курорта вручили заслуженные награды за лучшую организацию профориентационных мероприятий.

– Дорогие ребята, впереди долгая жизнь. Будет ли она яркой, красивой, интересной, зависит от выбора профессии и вашего дальнейшего жизненного пути. Слушайте учителей, родителей, участвуйте в профориентационных конкурсах и делайте правильный выбор – оставайтесь в городе Сочи! – обратилась к старшеклассникам начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Только образованное общество и высокие передовые технологии могут привести наш город, край, государство к процветанию. Сочи на правах равного партнера вошел на мировую арену, и сегодня о нас знает весь мир. Как следствие – наблюдается приток населения. Только за последний год количество школьников в Сочи выросло на 21 тысячу!

– Успешное будущее тесно связано с образованием. Наш город любят, число приехавших и оставшихся здесь россиян с каждым годом растет. Но мы хотим, чтобы в Сочи учились и оставались местные молодые люди, потому что уверены: где родился, там и пригодился, – подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов. – Я искренне верю, что очень важно сделать этот выбор самому. Если он будет правильным, человек становится счастливым, идет по жизни со знанием, что нужно сделать, чего добиться. 23-я выставка-ярмарка рабочих и учебных мест показывает муниципальный потенциал. Сочи имеет достаточное количество рабочих мест, их мы предлагаем в первую очередь нашим жителям. Выбирайте профессию вдумчиво, учитесь и оставайтесь в родном городе, а интересную работу мы вам предоставим. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]