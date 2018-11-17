ПЕДАГОГ-СОЗИДАТЕЛЬ

Как мы уже сообщали, в нынешнем году жители поселка Головинка готовятся отметить два знаковых исторических события: 90 лет со дня строительства здесь первой школы и 55-летие действующего здания общеобразовательного учреждения. Весомый вклад в создание и развитие системы обучения детей внесли несколько поколений педагогов. В их числе ветеран Великой Отечественной войны, активный партийный деятель, инициатор и непосредственный участник строительства школы в Головинке, ее многолетний директор Сули Муратович Хлечас. В начале ноября нынешнего года ему исполнилось бы 102 года… Даже по меркам своего многострадального довоенного поколения, богатого на талантливых, активных, целеустремленных, нацеленных на созидание людей, житель Головинки Сули Муратович Хлечас, проживший достойную и удивительно насыщенную событиями жизнь, успел сделать немало, оставив добрую, преодолевшую многие десятилетия память о себе.

Активная, жаждущая работы и постоянного движения творческая натура Сули Хлечаса могла найти достойное применение в самых разных областях. За свою жизнь уроженец аула имени Куйбышева (ныне – Агуй-Шапсуг) успел перепробовать многие занятия: окончил Новороссийское морское училище, работал секретарем поселкового совета, служил на флоте, прошел Великую Отечественную войну. За оборону Батуми, где наш земляк воевал в береговых частях, охранявших морские рубежи государства, награжден десятками боевых орденов и медалей.

Послевоенная жизнь Сули Муратовича, в ту пору молодого и перспективного специалиста, оказалась полезной на партийной работе, где как нельзя кстати пригодился его богатый опыт фронтового комсорга. С апреля 1946 года Хлечас жил в Головинке, работал штатным пропагандистом в Лазаревском райкоме ВКП (б). Три года спустя по решению руководства наш земляк был направлен на учебу в Краснодарскую краевую двухгодичную партшколу. Получив диплом партийного работника, Сули Муратович вернулся в родной район, где несколько лет заведовал отделом партийных, профсоюзных и комсомольских организаций Лазаревского райкома. В августе 1952 года он был избран на должность секретаря райкома КПСС.

Стремление к постоянному совершенствованию, повышению своего образовательного уровня, которое отличало этого неугомонного, нацеленного на максимальный результат человека, заставило его поступить на заочное отделение исторического факультета Майкопского учительского института, после окончания которого в 1953 году Хлечас успешно закончил и заочное отделение Краснодарского педагогического института, где получил еще один диплом учителя-историка. Сочетая учебу и работу, что в ту пору было привычным явлением, наш земляк активно сотрудничал с Всесоюзным обществом по распространению политических и научных знаний, часто выступал с докладами перед местным населением.

В сентябре 1954 года Сули Муратович перешел на педагогическую работу в качестве директора Головинской средней школы, которую он возглавлял более 15 лет, до ухода из жизни в апреле 1970 года. Под руководством Хлечаса многонациональный коллектив и учащиеся семьдесят восьмой смогли добиться немалых результатов в районе, на высоком передовом уровне была организована работа по всем направлениям деятельности образовательного учреждения.

Увеличивающееся год от года число учеников, все более высокие задачи, которые ставила перед школой жизнь, требовали строительства в Головинке нового здания, более современного, просторного, оборудованного для ведения полноценного процесса обучения и воспитания детей. В конце 60-х по инициативе Сули Муратовича началась активная подготовительная работа в инстанциях, директору пришлось обойти не один кабинет в партийных и руководящих органах прежде чем было принято решение о начале возведения в 1962 году нынешнего здания средней школы. В тот же год методом народной стройки, в которой приняли участие многие местные жители, на строительной площадке вовсю закипела работа. До сих пор сохранились черно-белые фотографии тех лет, запечатлевшие для потомков лица людей, день и ночь трудившихся на этом значимом для сельчан объекте.

Сам директор школы, чрезвычайно требовательный к себе, чувствовавший особую ответственность за начатое дело, после окончания рабочего дня и в ходе многочисленных субботников брал в руки лопату, вместе с другими носил доски, щебень, цемент, кирпичи, а когда того требовала необходимость, ехал в район и город, чтобы пробить средства или достать необходимые строительные материалы.

Усилиями многих людей, в том числе тогдашних учеников-старшеклассников, новая школа была построена менее чем за год – в сентябре 63-го трехэтажное образовательное учреждение, в котором имелось достаточное количество просторных классов, учебных кабинетов, а также актовый и спортивный залы, столовая, мастерские и стадион под открытым небом, что еще недавно казалось несбыточной мечтой для многих поколений головинцев, приняло своих первых учеников.

Несколько лет назад по инициативе старшего поколения педагогического коллектива Головинской СОШ №78, благодарно помнящего о весомом личном вкладе Сули Муратовича Хлечаса в дело строительства и становления образовательного учреждения, была высказана идея о присвоении школе его имени. Это предложение на сходе граждан тогда единогласно поддержали жители и Совет ТОС поселка. Здесь, кстати, многие годы живет дочь Сули Муратовича – Мариет Ломоносова (Хлечас), его внуки и правнуки.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]