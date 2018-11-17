ИГРА, КОТОРУЮ СОЧИНЦЫ ЖДАЛИ

В этот хмурый, неласковый вечер, в присутствии горстки самых преданных и оптимистически настроенных болельщиков, съежившихся под пеленой дождя, хозяева поля, тем не менее, показали ту игру, какую от них давненько ждали, – целеустремленную, до мелочей продуманную, с большой самоотдачей, результативную. Едва дюжина волгоградских фанатов принялась выкрикивать вдохновляющие речевки, как сразу и осеклась: мяч влетел в ворота их любимцев. После стартового свистка мяч в штрафной площади получил Горбунов и технично направил его в дальний нижний угол, выскочив один на один с Лобанцевым.

Сочинцы взяли на вооружение скоростные комбинации с короткими, точными передачами, преимущественно по правому флангу, где выделялся мобильный Горбунов. "Ротор" же атаковал в замедленном темпе, нередко направляя мяч поперек поля и стараясь его не терять. Не в силах приблизиться к чужим воротам, гости били издалека. На 9-й минуте бдительность Заболотного проверил Попов ударом метров с 20-ти. Мяч, чиркнув по перекладине, улетел к трибуне. Хозяева тоже не игнорировали дальние удары на мокром поле по скользкому мячу. Но Барсову немного не хватало точности. А вот когда настойчивый Горбунов прорвался почти к углу вратарской площадки и его свалил Эдиев, Барсов, пробивая пенальти, не промахнулся, и мяч влетел в правый нижний угол.

Гости попытались перехватить инициативу, однако напора им явно недоставало. К тому же сочинцы часто прессинговали, мешая сопернику организовать атаку еще на его половине поля. А также не раздумывая вступали в жесткие единоборства и зарабатывали право на штрафные удары. На 30-й минуте снова, как в предыдущих матчах, возможность блеснуть исполнением такого удара предоставилась Песегову, и он ее эффектно реализовал, направив мяч поверх "стенки" в нижний угол. Только после этого волжане ускорили темп и все чаще приближались к владениям Заболотного, однако в решающий момент защита действовала умело и самоотверженно.

После перерыва хозяева полчаса продолжали настойчиво атаковать. На 52-й минуте лишь отчаянным прыжком в ноги Барсову Лобанцев, по виду и решимости напоминающий легендарного сталинградского голкипера Василия Ермасова, ликвидировал угрозу, когда лучший бомбардир первого дивизиона выскочил с ним с глазу на глаз. И все-таки через 10 минут гостям снова пришлось возобновить игру с центра поля. Многоходовая комбинация была разыграна как по нотам. Померко забил мяч уже в пустые ворота, и надежды "Ротора", казалось, померкли окончательно. Заметим, что в створ ворот сочинцы к этому времени попали всего 4 раза, но добились стопроцентного результата.

И тут в рядах хозяев все отчетливее стало проявляться благодушие, чем волжане не преминули воспользоваться. На 70-й минуте дважды имел возможность добиться успеха Завезен. Сначала он с довольно острого угла пробил рядом с дальней штангой, а через несколько секунд не смог перебросить мяч через вышедшего ему навстречу вратаря. Вскоре Эдиев головой направил мяч впритирку со стойкой. Гости воспрянули духом и почти всей командой устремились вперед. Наконец, на 87-й минуте Мязин, кстати, выступающий под номером 87, размочил-таки результат, а когда судья добавил к основному времени 5 минут, еще раз успешно завершил комбинацию и тем самым спас свою команду от поражения с крупным счетом.

Главный тренер "Ротора" Роберт Евдокимов: – Поздравляю сочинскую команду с победой, хорошей игрой. На наши действия повлиял быстрый гол. Настрой футболистов выглядел не лучшим образом. Не хватило уверенности. Единственное – удачно провели концовку встречи и смогли избежать позорного поражения.

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин: – До перерыва в матче мы продемонстрировали тот уровень игры, какой должны демонстрировать постоянно. Думаю, это пока наш лучший тайм в сезоне. Стандартные положения отрабатываем регулярно, и снова удалось их реализовать. Однако пропустили совсем необязательные мячи после первого в нынешнем году удаления в нашей команде.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]