"ИНТЕР" НА ПЛОЩАДКЕ ЛУЧШИЙ

В пятый раз в Сочи прошел открытый розыгрыш кубка города по волейболу среди мужских и женских команд в честь заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона, уроженца Сочи Владимира Кондры. Уже по традиции Владимир Григорьевич привез с собой из Москвы мужскую и женскую команды, которые выступили весьма достойно, составив острую конкуренцию сильнейшим местным коллективам.

И все же главные призы завоевали более опытные сочинские волейболисты. В финале женского турнира сборная олимпийского курорта показала игру слаженную, вдохновенную, цепкую в обороне и точную в нападении. Юным москвичкам, как они ни старались, было сложно сдержать атакующий напор соперниц; в итоге пришлось уступить в двух партиях. Наград за первое место удостоились Наталия Смердова, Юлия Олейник, Марина Кислова, Владислава Варенцова, Анастасия Евсина, Малика Узденова, Елена Сероусова, Ирина Ярыш, Дарья Шмелёва. Третьим призером стала "Мацеста", выигравшая у представительниц гимназии №15.

В соревнованиях мужчин третьего места добилась юная команда "Адлер", которую тренирует замечательный наставник, заслуженный работник физической культуры и спорта России Геннадий Бобров. Его воспитанники дважды сумели одолеть основного конкурента – команду гимназии №15 – со счетом 3:1.

А финальный поединок мужского турнира между сочинским "Интером" и "Москвой" получился самым захватывающим. Достаточно сказать, что команды провели на площадке все пять партий, каждая из которых была чрезвычайно интересной. Зрители насладились и сокрушительными нападающими ударами, и самоотверженными действиями в защите, и мощными подачами. Соперники были достойны друг друга, однако в атаке превосходство имели сочинцы, что сыграло решающую роль. Пример в игре партнерам по "Интеру" демонстрировал капитан команды Михаил Помазанов, признанный лучшим на турнире, и сочинцы вырвали победу – 3:2 (23:25, 25:16, 21:25, 25:16, 15:12). Из рук Владимира Кондры, президента федерации волейбола Сочи Владимира Жука и главного судьи соревнований Александра Дупленко высшие награды, помимо Михаила Помазанова, получили Сергей Скачко, Илья Петров, Михаил Зарудный, Сергей Назаров, Михаил Сорокин, Анатолий Василенко, Павел Землянухин, Султан Магомедов.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]