"ИНТЕР" НА ПЛОЩАДКЕ ЛУЧШИЙ

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В пятый раз в Сочи прошел открытый розыгрыш кубка города по волейболу среди мужских и женских команд в честь заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона, уроженца Сочи Владимира Кондры. Уже по традиции Владимир Григорьевич привез с собой из Москвы мужскую и женскую команды, которые выступили весьма достойно, составив острую конкуренцию сильнейшим местным коллективам.
И все же главные призы завоевали более опытные сочинские волейболисты. В финале женского турнира сборная олимпийского курорта показала игру слаженную, вдохновенную, цепкую в обороне и точную в нападении. Юным москвичкам, как они ни старались, было сложно сдержать атакующий напор соперниц; в итоге пришлось уступить в двух партиях. Наград за первое место удостоились Наталия Смердова, Юлия Олейник, Марина Кислова, Владислава Варенцова, Анастасия Евсина, Малика Узденова, Елена Сероусова, Ирина Ярыш, Дарья Шмелёва. Третьим призером стала "Мацеста", выигравшая у представительниц гимназии №15.
В соревнованиях мужчин третьего места добилась юная команда "Адлер", которую тренирует замечательный наставник, заслуженный работник физической культуры и спорта России Геннадий Бобров. Его воспитанники дважды сумели одолеть основного конкурента – команду гимназии №15 – со счетом 3:1.
А финальный поединок мужского турнира между сочинским "Интером" и "Москвой" получился самым захватывающим. Достаточно сказать, что команды провели на площадке все пять партий, каждая из которых была чрезвычайно интересной. Зрители насладились и сокрушительными нападающими ударами, и самоотверженными действиями в защите, и мощными подачами. Соперники были достойны друг друга, однако в атаке превосходство имели сочинцы, что сыграло решающую роль. Пример в игре партнерам по "Интеру" демонстрировал капитан команды Михаил Помазанов, признанный лучшим на турнире, и сочинцы вырвали победу – 3:2 (23:25, 25:16, 21:25, 25:16, 15:12). Из рук Владимира Кондры, президента федерации волейбола Сочи Владимира Жука и главного судьи соревнований Александра Дупленко высшие награды, помимо Михаила Помазанова, получили Сергей Скачко, Илья Петров, Михаил Зарудный, Сергей Назаров, Михаил Сорокин, Анатолий Василенко, Павел Землянухин, Султан Магомедов.
Владимир ВЕРЕЮТИН.
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