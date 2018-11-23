ЗАСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА УЛЫБАТЬСЯ

Выбор профессии случайным не бывает, все обязательно предопределено нашей судьбой, считает опытный врач Лазаревской городской больницы №1, обладатель почетного звания "Лучший кардиолог" города Сочи Махмуд Нагучев. Важно неукоснительно следовать этому предназначению – быть полезным обществу.

Это только в серенадах, лирических поэмах и книжках о любви дела сердечные считаются делом сугубо полезным для человеческого организма. Тут, как говорится, сам Бог велел тренировать сердечную мышцу, испытывая самые разные по тональности чувства. Во всех остальных случаях замирание сердца или слишком частое его биение – повод всерьез задуматься о своем здоровье. Если сигнал все-таки прозвучал, времени на раздумья зачастую просто не остается – помощь врача-кардиолога может понадобиться в любую минуту, поэтому о состоянии своего пламенного мотора нужно заботиться с самого детства.

Есть в жизни вещи, которые не укладываются в привычную колею, трудно поддаются банальному логическому объяснению. Они больше связаны с нами на подсознательном уровне, считает заведующий кардиологическим отделением Лазаревской городской больницы №1, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Махмуд Нагучев. В его рабочем кабинете на столе стопки медицинских карт пациентов, бумаги, компьютер, телефон. На стене внушительных размеров пейзаж, изображающий удивительной красоты горный водопад. Полотно бросается в глаза сразу, расслабляет моментально. Для человека, выросшего среди всей этой красоты, лучшего средства для душевной и физической релаксации, тем более на исходе трудового дня, не найти.

– Почему меня потянуло в медицину – не знаю, – рассказывает Махмуд Индрисович. – В семье врачей не было. Родители, как и большинство представителей их поколения, занимались тяжелым крестьянским трудом. Братья – люди сугубо творческие, всю жизнь в науке. Да и выбор специализации – кардиологии – был неосознанным, но увлек сразу. Я изначально понимал, что эта область медицины далеко не проста, а поскольку трудности нисколько не пугали, именно сложность задачи привлекла меня в студенческие годы.

Трудовая биография выпускника лечебного факультета Кубанского мединститута Нагучева началась в Майкопе. После года работы в областной больнице, куда он попал по распределению, Махмуд оказался в армии, где знания молодого специалиста нашли применение в должности начальника лазарета военной части, размещавшейся в подмосковной Коломне. Затем в трудовой книжке появилась новая запись – четыре года работы заведующим кардиологическим отделением в сочинском санатории имени Орджоникидзе. И уже отсюда, став по настоящему опытным медиком, он перебрался в Лазаревскую городскую больницу №1, с которой связан многие годы.

Для Махмуда Нагучева в его профессии белых пятен не осталось. В медицине он почти четыре десятка лет, наработал огромнейший практический опыт, число пациентов, прошедших через его руки, не поддается исчислению. Человек он чрезвычайно требовательный, жесткий, принципиальный, безгранично преданный делу. Такие специалисты, утверждают коллеги Нагучева, ныне эквивалентны стратегическому золотовалютному запасу.

– Годы эти были непростыми, но дали мне главное – уверенность в своих силах, – вспоминает Махмуд Индрисович. – Я пришел в коллектив, где работали настоящие профессионалы, умевшие видеть перспективу, трудившиеся буквально на износ.

Тот период оказался сложным по многим причинам. Время в начале 90-х было лихое, смутное, все рушилось на глазах, о завтрашнем дне никто даже не задумывался. А Нагучев умудрился создать с нуля и открыть в рекордные сроки кардиологическое отделение.

– Тогда тут были только голые стены, – вспоминает ветеран кардиологического отделения Мэри Александровна Иванова. Она отдала медицине более сорока лет жизни. – В 91-м был сдан в эксплуатацию новый блок нашей больницы. Всеобщей радости не было предела. Махмуд Индрисович убедил всех, что без кардиологии полноценного медицинского учреждения просто не может быть, что люди давно нуждаются в этом. Взялись за дело. Нужно было по крупицам не только наращивать материально-техническую базу, но и формировать коллектив нового отделения, обустраивать помещения. Люди охотно шли к Нагучеву – его знали, уважали, ему привыкли верить. Он великолепный организатор. Умеет находить спонсоров, добровольных помощников, которые всегда с готовностью отзываются на любую просьбу.

– Я всегда чувствовал особую поддержку со стороны тех людей, с которыми работаю. Это чрезвычайно важно для любого человека, и я этим очень горжусь, – признается Махмуд Индрисович. – Такое доверие налагает на меня определенную ответственность за общее дело, за коллектив отделения, за всю больницу. Признаюсь, возможностей найти более выгодное место у меня было немало. В здравницах сегодня условия значительно лучше, чем в больнице. Но ни разу я не допускал даже мысли все бросить и уйти. Это значимая часть моей жизни, которой очень дорожу.

Работы у доктора Нагучева, имеющего почетное звание "Лучший кардиолог" города Сочи, отмеченного за многолетний труд почетными грамотами управления здравоохранения администрации муниципалитета и министерства здравоохранения Краснодарского края, всегда хватает. Кардиология, к сожалению, не пустует, говорит опытный врач, палаты заполнены под завязку. Если в других отделениях количество больных зачастую зависит от определенной цикличности, того или иного времени года, сюда пациенты поступают регулярно. Много их даже в самый жаркий период – летом.

– У нас ведь как бывает: о здоровье народ начинает задумываться только когда сильно прижмет, – сетует Махмуд Индрисович, являющийся основателем профессиональной династии медиков – его дело продолжает дочь, Диана, работающая вместе с отцом. – Сердце баловства или пренебрежительности никому не прощает. Учитывая то обстоятельство, что негативных факторов, сильно влияющих на здоровье человека, появляется все больше, нельзя самим его целенаправленно сажать. Нужно заранее позаботиться о своем будущем, обратить внимание на образ жизни, постараться избавиться от вредных привычек, чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и активными видами деятельности. Нам, живущим в Сочи, сама природа протягивает руку. Не отказывайтесь от ее помощи!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]