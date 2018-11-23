ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

Подписано соглашение об организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения российских экипажей космонавтов на базе здравниц Краснодарского края Главная достопримечательность парка "Ривьера" – поляна Дружбы, которая была заложена в апреле 1960 года. Первую магнолию на ней посадил председатель Совета министров ГДР Отто Гротеволь. Традиция прижилась, и за чуть более чем полвека на территории парка появилось более ста именных магнолий.

– Каждая магнолия имеет свою примечательную биографию. Их появление связано с политическими деятелями, национальными героями и даже организациями. Аллея Космонавтов на поляне Дружбы началась с магнолии, посаженной Юрием Гагариным 15 мая 1961 года, – рассказала методист парка "Ривьера" Наталья Олещенко.

Вслед за Юрием Гагариным в советское время здесь сажали деревья все космонавты, которые приезжали на отдых в Сочи. Традиция не прервалась и в современности. За эти годы на аллее Космонавтов, которая является памятником природы и истории, было высажено более шестидесяти "звездных" магнолий.

Два года назад в преддверии годовщины первого полета человека в космос здесь произвели памятные посадки российские покорители космоса Александр Иванченков, Сергей Трещёв, Александр Лавейкин и Сергей Крикалёв. Накануне эстафету переняли космонавты Павел Власов и Юрий Маленченко. Вместе с министром курортов, туризма и олимпийского наследия Христофором Константиниди они посадили три новые магнолии на аллее Космонавтов в "Ривьере".

Через день во время Международного туристского форума SIFT-2018 состоялось подписание соглашения между администрацией Краснодарского края об организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения российских экипажей космонавтов на базе здравниц Краснодарского края. Переговоры об этом шли на разных площадках в течение года и наконец завершились.

– Подписание такого соглашения для курортов Краснодарского края – очень высокая оценка, поскольку в настоящее время сильна международная конкуренция, и каждый космонавт с легкостью может проходить реабилитацию в любой точке земного шара, – подчеркнул Христофор Константиниди.

Теперь, благодаря совместной работе властей региона и руководства Центра подготовки космонавтов, число восстанавливающих здоровье покорителей космоса в Сочи заметно увеличится.

– До недавнего времени космонавтам было очень непросто соблюсти все правила реабилитации. Ведь сколько времени провёл на орбите, столько нужно и для восстановления. Мы специально приезжали сюда, оценивали базу здравниц и могу сказать, что наши космонавты будут рады проходить реабилитацию в Сочи, – сказал Герой России, лётчик-космонавт Юрий Маленченко.

Ему это известно лучше других: Юрий Маленченко шесть раз летал в космос и провел на орбите в общей сложности более двух с половиной лет.

Руководитель Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина летчик-испытатель Павел Власов поблагодарил сочинцев за гостеприимство и отметил работу властей и жителей города по созданию прекрасной инфраструктуры.

– Сегодня космос снова в центре внимания, снова интересен гражданам. Вчера мы отпраздновали 20-летие МКС, на которой непрерывно работают международные космические экипажи, космонавты цементируют мир, делают его прочнее, а сегодня продолжаем традицию, заложенную Юрием Гагариным, – сказал Павел Власов. – В стране сейчас 122 слетавших космонавта, в отряде 33 человека, из них 12 – с опытом космических полетов, остальные готовятся проделать этот непростой путь.

Павел Власов и Юрий Маленченко выразили уверенность, что, когда российские покорители космоса вновь будут регулярно приезжать на реабилитацию и отдых в Сочи, магнолий на этой аллее станет гораздо больше. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]