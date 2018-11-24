ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ ИЗ СОЧИ

В первых числах ноября в поселке Волна Темрюкского района проходили краевые соревнования среди детей с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Сочи представляли воспитанницы МБУ г. Сочи "Физкультурный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья" Виктория Товт и Алиса Макрий. Девочки участвовали в 4 из 5 видов спорта (плавание, настольный теннис, дартс, бадминтон) и привезли на двоих сразу восемь медалей, три из которых – высшей пробы. Разумеется, мы не стали упускать шанс рассказать вам о юных звездочках. Встретиться с Викой и Алисой получилось не сразу: день девочек расписан по минутам. Обе занимаются плаванием, ходят в школу, посещают кружки по интересам и периодически проходят лечебно-восстановительные процедуры. Но вот удобное для всех время найдено, и я спешу в микрорайон КСМ, на улицу Труда, 10, где вместе со своей бабушкой Ириной Владимировной, проживает 11-летняя Вика Товт. Сюда же приехали и Алиса с мамой Ангелиной. Первое, что бросается в глаза в небольшой, но уютной квартире: обилие детских рисунков и аппликаций.

– Это все Викино творчество, – не без гордости рассказывает Ирина Товт. – Она любит рисовать, делать что-то руками. Посещает центр творчества "Травинка". Такие поделки приносит, диву даюсь! И все из подручных материалов.

У тех, кто впервые слышит Викину историю, сжимается сердце. В 2012 году на Вику и ее маму, переходивших дорогу в районе Мамайского поста, упал грузовик. Водитель не справился с управлением и машина, перевернувшись, фактически погребла под собой людей. Мама Вики погибла на месте, за жизнь девочки, которой едва исполнилось 5 лет, врачи боролись несколько месяцев. Но сохранить одну из ножек медикам не удалось. Опекунство над ребенком взяла бабушка. И вот уже 6 лет Ирина Владимировна, потерявшая единственную дочь, ложится и просыпается с мыслью, чтобы Бог дал ей здоровья, ведь растить внучку ей приходится в одиночку.

Алиса и Вика познакомились в одном из санаториев во время прохождения курса реабилитации, позже выяснилось, что обе девочки занимаются плаванием в ДЮСШ № 2. И делают это весьма успешно. Кстати, как уверяет Ангелина Макрий, мама Алисы, именно плавание вернуло ее дочери смысл жизни, заставило поверить в себя и свои силы.

Проблемы со здоровьем у Алисы появились в шесть лет. Череда неправильных диагнозов привела к тому, что ребенок стал инвалидом.

– С последней операции из Москвы мы вернулись в инвалидном кресле, – рассказывает Ангелина. – Прогнозы врачей были неутешительными. Если бы не спорт и не плавание в частности, Алиса могла навсегда остаться в коляске. На общих основаниях мы поступили в спортивную школу. И долгое время скрывали свой диагноз, для всех она была просто очень слабым ребенком. Первый год тренировок дался с трудом. Алиса плакала от боли, ее ноги сводило судорогой, голова постоянно болела. Спасибо тренеру, который нас поддержал, научил, показал возможности ее организма. Был момент, когда Алиса в себе разочаровалась. Выступая на соревнованиях наравне со здоровыми детьми, она, разумеется, им проигрывала. Но последние комплексные соревнования среди детей с ПОДА, на которые мы попали благодаря МБУ г. Сочи "Физкультурный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья" и где Алиса заняла два первых места в плавании вольным стилем на дистанциях 25 и 50 метров и первое место в дартсе, очень ее воодушевили.

И Алису, и Вику тренируют замечательные педагоги: Олег Валентинович Глазков и его сын Юрий Олегович Глазков – не просто превосходные тренеры, они отличные люди. Мы даже шутим, что девочки попали в хорошую семью. Это профессионалы высокого уровня, которые, зная наши проблемы, не отвернулись от нас. Спасибо им огромное!

Если плаванием Алиса занимается уже несколько лет, то в настольном теннисе девочка дебютант и сразу взяла 3-е место.

– Эта победа была неожиданной, – признается Алиса, – до соревнований я тренировалась всего пару раз. Соперники были сильные и мне, наверное, просто повезло.

А еще повезло стать абсолютным чемпионом края по дартсу и взять 3-е место в бадминтоне. Не отстала от своей подруги и Вика. Ее коллекция наград пополнилась серебром в плавании вольным стилем на дистанциях 25 и 50 метров, а также бронзовой медалью по дартсу.

Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Обе девочки увлекаются живописью, любят читать, Алиса посещает уроки английского и немецкого языков, является победителем лингвистических онлайн олимпиад, круглая отличница в общеобразовательной школе. А картины Вики выставляли на конкурсе "Хрустальный петушок". Юная художница рисует в основном цветы, птиц и животных. На вопрос, как они все успевают, звучит по-детски непосредственный ответ:

– Мы просто поздно ложимся и очень рано встаем. Это не сложно, когда есть режим.

– Они обычные дети, – вступает в разговор Ангелина Макрий. – Бывает, капризничают, бывает, ленятся, но потом берут себя в руки и двигаются к новой цели. А мы стараемся всегда быть рядом, подбадривать и поддерживать их.

Общаясь с Викой и Алисой, действительно видишь перед собой обычных детей, которые любят мороженое, пиццу и картошку фри, смотрят мультики, играют в компьютерные игры. Алиса, например, любит симулятор "Симс". В виртуальной семье, которую создает девочка, все здоровы, а город, в котором происходит действие игры, – красивый и солнечный.

– Совсем как наш Сочи, – поясняет Алиса. – Я вообще считаю Сочи лучшим городом на Земле. Здесь море, солнышко и всегда тепло!

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]