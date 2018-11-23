Юрий БАШМЕТ: "ТАКОГО СОЧИНЦЫ ЕЩЕ НЕ СЛЫШАЛИ!"

В Зимнем театре состоялась пресс-конференция, посвященная Большому осеннему гала-концерту

народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета. Этот концерт стал не только подарком ко Дню города, но и анонсом традиционного Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета, который пройдет в Сочи с 15 по 24 февраля будущего года. Мэр Сочи Анатолий Пахомов, присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что принимать на сочинской земле мероприятия подобного уровня – большая честь. Выступление таких мэтров классической музыки, как Юрий Башмет, повышает уровень культуры горожан и постепенно меняет менталитет местных жителей в лучшую сторону.

– В Сочи появилось много любителей и ценителей классической музыки, и очень показательно, что осенний гала-концерт совпал с началом празднования Дня города. Это хороший подарок для сочинцев. На курорте в течение года проходит много крупных событийных мероприятий, и каждое мотивирует наших жителей к созданию благоприятной среды, комфортных условий для жизни. Зимний международный фестиваль искусств – визитная карточка февраля. Внимание мирового музыкального сообщества, которое в эти дни приковано к нашему городу, бесценно. Мы с нетерпением ждем открытия XII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета и благодарим вас за оказанное доверие, – подчеркнул Анатолий Пахомов.

За 11 лет Зимний международный фестиваль искусств действительно стал главным культурным событием сочинской зимы. В этот период курорт становится местом притяжения ведущих мировых звезд и многочисленных туристов. Да и само искусство Юрия Башмета находится в центре внимания мировой музыкальной общественности. Ведь именно он превратил скромный альт в солирующий инструмент. Современными композиторами специально для него написано свыше 50-ти произведений.

В 2019 году в рамках фестиваля запланирована обширная программа мероприятий с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов. Традиционно состоится ряд мировых премьер, большое внимание будет уделено молодому поколению. Пройдут музыкальная, вокальная, театральная академии, мастер-классы для молодых композиторов, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов и многое другое.

Крупнейшие мэтры академической музыки, гранды мирового балета, звезды джаза, фолк- и рок-направлений, театральные, этнические, цирковые коллективы – перечень участников фестивалей Юрия Башмета велик. На вопрос, каким образом удается привлечь звезд мировой величины, маэстро ответил, что дело не только в его личных отношениях, хотя Юрий Абрамович и сам часто принимает участие в концертах своих коллег:

– Для иностранцев Россия, Сочи – до сих пор экзотика. В то же время здесь не просто море, не просто Сочи, не просто Россия – участие в подобных фестивалях прибавляет многое к творческой биографии артиста, расширяет географию его выступлений. Среди гостей этого мероприятия много президентов зарубежных фестивалей, которые смотрят, слушают, отбирают лучших для своих концертов, и у музыкантов появляется шанс выступить на знаменитых мировых сценах. Поэтому договориться с исполнителями не сложно. Помню, в один из финансово сложных для фестиваля годов посольство Франции оплатило все расходы своих артистов, а сами они выступали за весьма скромные гонорары. Подобные мероприятия расширяют границы как для зрителей, так и для участников, кстати, почти 90% программы зимнего фестиваля сочинцы услышат впервые. Это будет интересно!

Задали на пресс-конференции и вопрос, почему на сцене маэстро, обладающий чарующим голосом, предпочитает молчать?

– Если я начинаю говорить, это всегда связано с темой, которую нужно раскрыть, – ответил Юрий Башмет. – Когда музыка самодостаточна, в нее лучше не лезть. Например, "Метаморфозы" Рихарда Штрауса. Рабочее название произведения "Реквием по погибшей Германии". Когда стало ясно, что Германия проигрывает войну, Штраус сочинил это гениальное произведение. И в конце темы тихо проходит траурный марш из симфонии №3 Бетховена. Но Бетховен посвятил это произведение Наполеону, а когда узнал, что тот стал императором, название изменил. Это, конечно, интересные факты, но стоит ли рассказывать о них со сцены? Может, лучше рассчитывать на интеллект слушателей? Или, к примеру, как нужно играть менуэты? В симфониях Шуберта, учитывавшего традиции венской классики, менуэты встречаются часто, каким образом он их использовал – как некую обязательную для симфонии форму или их нужно играть в темпе танца? Если бы мои скорости услышал ныне покойный гениальный дирижер Серджу Челибидаке, он бы меня, наверное, убил: я играю менуэт быстро и в Шуберте, и в Моцарте, иначе скучаю, он это делал в два раза медленнее. Говорить со сцены имеет смысл тогда, когда есть тема. Когда мы представляли со сцены скрипку Страдивари, на которой почти 10 лет играл Давид Федорович Ойстрах, я рассказывал об ее удивительном появлении в нашей стране. Это трофейная скрипка, которая случайным образом оказалась в руках советского полковника 9 мая в Берлине. Он получил ее от американского полковника в обмен на трофейную картину. По возвращении на родину советский военный передал скрипку в Госфонд, оказалось, что она – Страдивари. Мы делали концерт, в котором все музыканты играли на инструментах Страдивари и Гварнери – звучание было потрясающим! И на том концерте я рассказывал про каждый инструмент, тогда это имело смысл.

Прозвучала в ходе встречи с представителями СМИ и еще одна просьба – не задерживать концерт, ибо зрители, жаждущие музыкальной феерии, начинают нервничать. Как сказала одна из журналистов, порой выход артистов откладывается на 30-40 минут. Юрий Башмет отметил, что такое случается редко и только если дирижер слышит, что музыканты недорепетировали:

– Я предпочитаю задерживать концерт, чтобы зритель не увидел сырой материал. Для меня недорепетировать хуже, чем опоздать, – резюмировал маэстро и отпросился на репетицию, пожелав всем прекрасного отдыха.

Подготовили Елена ЕРМАКОВА, Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]