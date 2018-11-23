МНОГОЛИКИЙ СОЧИ

Накануне Дня города в гимназии № 8 прошел праздник национальных культур. Весело, ярко, самобытно и по-детски непосредственно школьники презентовали обычаи и традиции национальностей, населяющих Сочи. С импровизированной сцены звучали и русские частушки, и украинские "Варенички", и самобытные песни Грузии, Армении, Адыгеи. Артисты водили хоровод, танцевали лезгинку, сиртаки и кочари.

Развернула свои бойкие ряды и ярмарка: столы ломились от угощений, сувениров и предметов народных промыслов. Пироги и караваи, хачапури и сациви, узбекский плов и чебуреки, хумус и фалафель – не выходя за пределы школьного двора гости праздника могли совершить гастрономический тур по странам и континентам. Кстати, организация подобных ярмарок в гимназии № 8 стала доброй традицией. Как правило, все собранные деньги идут на благотворительность. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]