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МНОГОЛИКИЙ СОЧИ

МНОГОЛИКИЙ СОЧИ
Пятница, 23 Ноябрь, 2018 - 08:00

Накануне Дня города в гимназии № 8 прошел праздник национальных культур. Весело, ярко, самобытно и по-детски непосредственно школьники презентовали обычаи и традиции национальностей, населяющих Сочи. С импровизированной сцены звучали и русские частушки, и украинские "Варенички", и самобытные песни Грузии, Армении, Адыгеи. Артисты водили хоровод, танцевали лезгинку, сиртаки и кочари.
Развернула свои бойкие ряды и ярмарка: столы ломились от угощений, сувениров и предметов народных промыслов. Пироги и караваи, хачапури и сациви, узбекский плов и чебуреки, хумус и фалафель – не выходя за пределы школьного двора гости праздника могли совершить гастрономический тур по странам и континентам. Кстати, организация подобных ярмарок в гимназии № 8 стала доброй традицией. Как правило, все собранные деньги идут на благотворительность.

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