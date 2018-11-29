Фестиваль вселенского масштаба

В рамках празднования Дня города на сцене Зимнего театра прошел гала-концерт финалистов творческого конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья "Хрустальный петушок".

"Хрустальный петушок" поселился в Сочи 9 лет назад и с каждым годом берет под свое крыло все большее количество участников. В 2018 году в районных этапах участвовали свыше 300 талантливых девчонок и мальчишек, 60 из которых дошли до финала и удостоились чести выступать на одной из лучших сцен курорта. Инициатором и организатором фестиваля является городская общественная организация "Лига женщин "Мост добра". Приветствуя участников, президент организации Елена Пахомова отметила, что очень радостно осознавать важность и значимость подобных фестивалей для детей с ограниченными возможностями здоровья, если на заре "Хрустального петушка" юные таланты стеснялись выступать на сцене, то сегодня активных и инициативных детей стало в разы больше.

– Мы гордимся нашими юными звездочками, они стали самостоятельнее, увереннее в себе, более открытыми. Фестиваль превратился в дружный праздник, на который приходят действительно родные люди. Я желаю участникам больше творческих мыслей, позитивных и креативных идей, потому что человек, занятый полезным делом, отвлекается от своих недугов, чувствует себя полноценным членом общества, наравне со всеми живущим и радующимся жизни в нашем прекрасном городе. Крепкого вам здоровья и новых творческих побед! – подчеркнула Елена Пахомова.

Присутствовал на фестивале и глава города Сочи Анатолий Пахомов, который нашел в своем напряженном рабочем графике время, чтобы поддержать талантливых ребят. Мэр назвал фестиваль "Хрустальный петушок" доброй традицией, а гала-концерт – теплым и душевным подарком ко Дню города.

– Вы для нас пример мужества и стойкости, – обратился Анатолий Пахомов к юным артистам, – и нам стоит поучиться у вас жизнелюбию и умению достигать поставленных целей несмотря ни на что. Знайте, вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и заботу. С Днем города вас, друзья! Оптимизма и неиссякаемой веры в свои силы!

Учитывая, что фестиваль проходил в День города, практически все номера концертной программы были связаны с Сочи. Городом у моря, с которым с далекой Луны прилетели познакомиться два инопланетянина – Лу и Натик. Как сообщили иноземные гости, в Сочи они приземлились, потому что наслышаны, что здесь сбываются мечты, люди живут в мире, всегда улыбаются, поют песни и ждут гостей. Разочаровывать инопланетян артисты не стали. Хор школы-интерната № 2 представил вниманию зрителей авторскую песню о том, что в Сочи живут счастливые люди, которые поют в унисон с морем и солнцем и загорают от прикосновений солнечных зайчиков. Во время исполнения этого номера своим искусством покоряла зрителей юная гимнастка Екатерина Коваль. Девочка, словно бабочка, порхала по сцене, выполняя акробатические трюки на высоте нескольких метров. Чем вызывала бурный восторг зрителей.

Звучали со сцены и авторские стихи, и залихватские песни. Много было и ярких танцев. Все, кто выходил на сцену, получали от "Лиги женщин "Мост добра" дипломы и ценные подарки. В этом году финалистам дарили айпады, а командам – портативные музыкальные колонки. Были и подарки от меценатов: сертификат на курс дельфинотерапии от дельфинария в парке "Ривьера", компьютер для семьи, в которой воспитываются 8 детей. Так что "Хрустальный петушок" – это еще и адресная помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

К слову сказать, атмосфера в зрительном зале царила по-семейному теплая. Дети искренне радовались успехам сверстников и переживали за Лу и Натика, когда их корабль захватили злобные монстры ржавчины. Секрет спасения придумали моментально: на монстров решили воздействовать теплом улыбок и добротой сердец, ведь когда душа у человека добрая, ни один монстр ржавчины ее не прогрызет. Юные таланты из Сочи так растопили сердца инопланетян, что Лу и Натик загрустили, когда пришло время возвращаться домой. И тогда сообразительные лунатики решили построить мост добра, который свяжет Луну и Землю, чтобы земляне и жители Луны могли беспрепятственно ходить друг к другу в гости. А фестиваль "Хрустальный петушок" решили объявить фестивалем вселенского масштаба. Елена ЕРМАКОВА.

Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]