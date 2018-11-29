Непогода: к встрече должны быть готовы

"Мы должны быть в любую минуту готовы прийти на помощь людям при необходимости, а где-то и упредить возможные последствия разгула стихии. Ситуация в период ливней требует постоянного контроля", – призвал ответственные службы Анатолий Пахомов на планерном совещании, состоявшемся в минувший вторник в администрации города. В этом году стихия не раз проявляла свой норов. Синоптики снова предупреждают, что в ближайшие дни на побережье возможен шквалистый ветер с дождем, уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок. Глава города обратил внимание служб ЖКХ на необходимость постоянной очистки ливневок, которые могут быстро забиваться листвой.

Как доложил Александр Агафонов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи, оперативный штаб дежурит круглосуточно, чтобы мгновенно реагировать по первой необходимости. Силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Говорили и о предстоящей зиме. Метеорологи прогнозируют, что она будет холодной и снежной. Для того чтобы снежные объятия не доставляли горожанам дискомфорта, уже сейчас заключаются договоры с организациями, которые в период снегопада будут расчищать улицы курорта.

"Предусмотреть надо все случаи. Заключайте субподряды с ДРСУ, которое имеет технику и придет на помощь. Я требую, чтобы на следующей планерке мне доложили о проведенной работе. Рассчитываю, что у нас нештатных ситуаций с несвоевременной уборкой не возникнет", – обратился к собравшимся мэр Сочи.

Отдельно затронули реализацию пиротехнической продукции, которая перед новогодними праздниками заполняет многие прилавки. Она должна иметь соответствующие сертификаты и требует тщательной проверки. Более того, именно в отопительный сезон, по словам сотрудников пожарной службы, необходимы профилактические мероприятия с социально незащищенной группой граждан. С начала года в Сочи произошло 192 пожара, в которых погибли 23 человека, в том числе один ребёнок, 30 человек получили травмы. Среди них 5 детей. Основными причинами пожара по-прежнему являются нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, неосторожное обращение с огнём, курение в помещениях, применение легковоспламеняющихся жидкостей для разведения костров, нарушение эксплуатации печного отопления, сообщил Евгений Супрун, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по г. Сочи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Глава города поручил управлению социальной политики провести совместно со специалистами "Кубаньэнерго" и "Госпожнадзора" рейды. Там, где срочно необходимо заменить электропроводку, это необходимо сделать. Автомобильные дороги также должны быть подготовлены к зимнему содержанию. Утверждён список ответственных лиц, техники, запасы материалов и количество дорожных рабочих, закреплённых как в горных районах, так и в прибрежном кластере. Подготовила Татьяна КАЛИНЧЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]