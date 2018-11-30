Возродить здравницы

Завершился Международный туристский форум SIFT-2018 В деловой программе форума приняли участие практически все отели, курорты и турфирмы нашего города. На семинарах и круглых столах обсуждались актуальные отраслевые вопросы: как сделать туризм доходным, как средствам размещения продвигать свои туристические возможности в интернете. Делегация Сочи главной темой всех своих выступлений сделала актуализацию вопроса лечебных возможностей курорта.

– В Сочи обширная лечебная база, но об этом мало кто знает. В межсезонье действует целый ряд программ – не только известная многим льготная программа "Открытый Юг", но и "В Сочи за здоровьем", "Серебряный возраст". Есть и краевая программа "Южная здравница". Все это позволяет получить полноценное качественное медицинское обслуживание в санаториях Сочи по доступной цене, – рассказал начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

В работе Международного туристского форума SIFT-2018 приняли участие семь федеральных туроператоров, каждый из которых привез пул примерно из пятидесяти турагентств с территории Российской Федерации. Турагенты довольны: уже в середине ноября у них увеличились на 20% продажи в отелях прибрежного кластера Сочи. Местные туроператоры говорят о том, что в конце лета увеличились продажи на новогодние праздники, затем спрос упал и возобновился в ноябре. Глубина продаж достаточно велика, поэтому можно спрогнозировать полную загрузку краснополянских отелей на новогодние и рождественские праздники. По оценкам специалистов, в длительные новогодние каникулы Сочи ожидает порядка полумиллиона туристов, из них 350 тысяч будут жить в горном кластере или намерены ездить туда отдыхать. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]