Социальная направленность

Вопрос изменения исчисления земельного налога стал основным в повестке дня очередной сессии ГСС Основной вопрос, который утвердили депутаты Городского Собрания Сочи на ноябрьской сессии, касался применения и исчисления земельного налога на территории города. При кажущейся простоте он очень сложен и долгое время изучался в профильных комитетах и на согласительной комиссии. Принятое решение носит социальную направленность.

Во-первых, утверждены налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста – тех сочинцев, которые должны были выйти на пенсию в 2019 году, но сделают это позже в связи с изменениями пенсионного законодательства. Также сохранен налоговый вычет для земельного участка в шесть соток, но не менее трех миллионов рублей. Утвержден коэффициент 0,2 для земельных участков под ИЖС, которые частично используются в коммерческих целях. То есть собственник земельного участка должен лишь уведомить налоговую инспекцию об осуществлении коммерческой деятельности на его части, и коэффициент будет применен.

– Если бы мы не приняли такого решения, то для гостиниц на участках под ИЖС коэффициент бы составлял 1,2 процента, для остальных объектов – 0,85, – пояснил председатель ГСС Виктор Филонов. – Этим решением мы даем право собственникам земельных участков оставаться в правовом поле, не проводя размежевывания участка.

С момента проведения последней сессии Городского Собрания Сочи город получил 133,9 млн в виде межбюджетных трансфертов, что вызвало необходимость увеличить доходную и расходную части муниципального бюджета на эту сумму. О внесении изменений в городской бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов доложил директор департамента финансов администрации Сочи Сергей Щербинин.

– По 2019 году на строительство детских дошкольных учреждений мы получили лимиты в объеме 82 миллионов рублей. Также в соответствии со статьями 159 и 207 Бюджетного кодекса РФ на основании заявок от распорядителей бюджета города Сочи проводим перераспределение 93 миллионов рублей: увеличение резервного фонда, подключение к электросетям детского сада №7 в Хостинском районе, затраты департамента городского хозяйства по 185-ФЗ, – пояснил Сергей Щербинин.

Все субсидии, которые получены из края, носят социальный характер. Часть из них пойдет на образование и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Еще одной важной темой сессии стала поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которых в Сочи насчитывается 671 человек. Дети из данной социальной категории, которые находятся на домашнем обучении, теперь будут получать сухой паёк. На календарный год для отрасли образования на эти цели зарезервировано порядка 17 миллионов рублей. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]