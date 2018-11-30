Школа настоящего: вам и не снилось!

В сочинской гимназии №8 начал работу новый компьютерный класс, который полностью меняет представление о возможностях школьного образования Школьные программы за последние 20-30 лет сильно изменились. Единого мнения на этот счет нет ни у учителей, ни, тем более, у родителей, по привычке сравнивающих нынешнюю школу с прежней, в которой учились сами. Между тем, время диктует свои правила, и в современном ритме жизни ребенок вряд ли смог бы успешно учиться, будь у него только два источника информации: учитель и библиотека.

Вспомните, сколько времени уходило у вас на то, чтобы сходить в библиотеку, выбрать книги в каталоге, получить их в читальном зале, найти необходимую информацию и выписать её в тетрадь? Сейчас все происходит значительно быстрее. Фактически у каждого ребенка в руках есть компьютер – смартфон. Зайдя с телефона в интернет, мы можем получить ответы практически на все вопросы, начиная от постановки ударения в трудных словах и заканчивая сложными физическими и математическими формулами.

Но и умению искать информацию, пользоваться различными образовательными платформами ребенка тоже необходимо учить. Потому что, попадая в интернет, можно легко уйти в сторону.

В сочинской гимназии №8 в этом вопросе подход системный. Здесь и раньше детям предлагали принимать участие в онлайн контрольных, лабораторных работах, олимпиадах. Но дома делали это только действительно мотивированные дети. А, между тем, умение концентрироваться, выполнять задания на время очень помогает впоследствии на ЕГЭ.

– Сейчас очень много порталов, которые осуществляют обучающие проверки, – поясняет заместитель директора гимназии Анна Магдесян. – И ребенок, выполняя их, учится контролировать время. На практике мы видим много детей, которые хорошо выполняют задания, но во время экзамена получают не те результаты, на которые рассчитывали, лишь потому, что не смогли правильно распределить и контролировать время.

Одним из последних нововведений гимназии стал новый компьютерный класс. На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего особенного, ведь компьютерные классы сегодня есть во всех школах. Однако здесь совсем другая история.

Мощные компьютеры с сенсорным экраном вмонтированы в специальные парты. Все рабочие места имеют выход в интернет и объединены в сеть, завязанную на рабочее место учителя, в которое также вмонтирован компьютер.

Учитель в свою очередь имеет возможность осуществлять контроль, следить за выполнением лабораторных работ, так как на его рабочем компьютере отражается, что в данный момент делает каждый конкретный ребенок. Кроме того, учитель может предлагать разноуровневые задания, обменивать их между учениками, применять дифференцированный подход и так далее.

– У педагога появилась возможность систематизировать решения, вывести типичные ошибки по классу и подготовить статистику, – продолжает Анна Ильинична. – Это делалось и раньше, но вручную, на что требовалось немало времени. Сейчас это возможно выполнить моментально и тут же, на уроке, проработать вместе с детьми ошибки, проанализировать вместе с ними вопрос, который вызвал затруднение.

Программное обеспечение всех компьютеров в новом классе таково, что ребята могут приходить на уроки без учебников и дополнительных пособий, – в компьютере собраны все необходимые для обучения материалы. Помимо учебников, есть разнообразные тренажеры, справочники, выход в онлайн бибилотеки. И здесь роль учителя, который должен давать новую тему, смещается в сторону проводника: не диктовать тему, а помочь сориентироваться в потоке информации. На уроке учитель помогает искать информацию, находить нужное, вычленять главное и учиться с ней работать. Разве не интересно целому классу стать участником вебинара, например, медицинского института и принять участие в интереснейшей лабораторной работе? Чудеса, да и только! И таких предложений масса. Они, кстати, всегда оперативно публикуются в электронном журнале гимназии, доступ к которому имеют как учителя, так и школьники с родителями. Например, на днях Высшая школа экономики проводила вебинар для учителей обществознания и ребят, которые планируют сдавать по этому предмету экзамен. Это действительно образование без границ.

– Нам не приходится носить на уроки учебники и разные сборники, – делится впечатлениями ученик 10 инженерного класса Глеб Лосев. – Все загружено и есть у каждого на рабочем месте. Разобраться было достаточно просто – мы все умеем пользоваться компьютером, а здесь единственное отличие – это управление не мышкой, а сенсорное, но и оно выстроено интуитивно. Так что все предельно ясно и логично.

Внедрить данный проект в школе стало возможным благодаря поддержке депутата Законодательного Собрания края Виктора Теплякова. Компания, осуществлявшая монтаж и сопровождение проекта, является разработчиком авторской программы по наполнению компьютеров. Это, кстати, дало возможность выполнить работу под конкретные цели, заданные гимназией. Заказ выполнен в буквальном смысле индивидуально. И это касается не только программного обеспечения компьютеров, но и расстановки парт, цветовой гаммы и многих других параметров.

Кстати, аналогов данного проекта нет не только в Сочи, но и в Краснодарском крае. А директора школ курорта, побывавшие на семинаре в новом компьютерном классе, оценили его возможности с точки зрения специалистов. Увиденное, конечно же, впечатлило. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]