ДРУЖИТЬ СЕМЬЯМИ!

Сочинский клуб "Молодая семья" Центра развития молодежи креативно и познавательно отметил свой первый день рождения Клуб был создан в 2017 году на базе городского управления молодежной политики для объединения молодых ячеек общества, а также для творческого, культурного и физического развития сочинцев. Своеобразным ядром клуба стали шесть семей, приехавших на постоянное место жительства в Сочи из других регионов нашей страны.

– Мы вместе с мужем и маленькой дочкой приехали в Сочи из Екатеринбурга, – рассказывает автор проекта и руководитель клуба "Молодая семья" Индира Максимова. – Мы не знали здесь никого и ничего: не было ни родных, ни друзей, муж уходил на работу, и мы с дочкой оставались одни. Нужно было что-то делать, заводить новые знакомства, и тогда через социальные сети я предложила молодым мамочкам, оказавшимся в аналогичной ситуации, проводить досуг вместе. Идея оказалась своевременной, сегодня в рядах клуба 450 семей – свыше 900 человек. И это повод для радости и гордости, значит, мы двигаемся в правильном направлении. И очень хорошо, что наш проект поддерживают как муниципальные власти, так и "Молодая гвардия".

"Молодая семья" – это социальный проект, направленный, не только на адаптацию новоиспеченных сочинцев, но и на организацию досуга местных жителей. Члены клуба проводят время активно и познавательно: для малышей организованы занятия по развитию мелкой моторики, а также творческой направленности. Для старшего поколения – интеллектуальные викторины, турниры по настольным играм. В выходные дни члены клуба выбираются на пикники и экскурсии, чтобы лучше познакомиться друг с другом и изучить достопримечательности и окрестности курорта. Не забывают и о физическом развитии: для всех членов семьи организованы занятия фитнесом и йогой. Примечательно, что работает клуб "Молодая семья" на безвозмездной основе и попасть в него может любой желающий. Главное придерживаться принципов открытости и доброжелательности!

Что же касается первой годовщины, то ее, как и полагается, провели в кругу друзей. Для всех гостей праздника прошли увлекательные мастер-классы и конкурсы, а самых маленьких участников мероприятия радовал своими акробатическими трюками пес Мурзилка. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]