РАССТУПИТЕСЬ, ФАВОРИТЫ!

К итогам чемпионата Сочи по футболу В отличие, к примеру, от шотландского футбольного чемпионата, где обладателей двух первых мест почти со стопроцентной точностью можно предсказать заранее, сочинский чемпионат частенько рождает новых фаворитов. И не потому, что прежние лидеры пресыщаются или вовсе оказываются калифами на час. Дело в том, что с каждым сезоном растет конкуренция на базе возникновения талантливых коллективов, на фоне популяризации большого спорта в Большом Сочи. Яркий тому пример – чемпионат-2018, подаривший поклонникам любительского футбола и нового победителя, и новых призеров.

В первую очередь, поздравляем, конечно, "Медик-2", который взошел на чемпионский трон с прошлогоднего третьего места. Поздравляем его руководителей – Г.Джобаву, М.Кривошту и всех футболистов, воле к победе которых можно только позавидовать. Чем ближе был финиш соревнований, тем ответственнее подходили к каждому матчу "медики". Особенно к поединкам с основными конкурентами – "Трактором", "Адлером-09", "Адлером". В первом круге нынешнему чемпиону не удалось взять над ними верх, встречи завершились соответственно с результатами 0:4, 3:3, 3:3. Зато во втором круге "медики" отобрали у тройки преследователей все девять очков! И результаты оказались такими: 3:2, 3:2, 2:0. Если до перерыва в чемпионате лидер набрал 27 очков в 12-ти матчах, то после перерыва – 34 – больше всех. И на одно очко опередил второго призера – "Трактор".

Эту команду, которую возглавляют Ю.Казеннов и В.Шапранов, тоже, естественно, надо поздравить с большим успехом, к которому она продвигалась не один год. И вот теперь может гордиться не только достойным итоговым результатом, но и стабильностью в игре (30 очков в каждом круге), наибольшим числом побед (20), самой высокой результативностью (155 забитых мячей). А еще, пожалуй, бескомпромиссностью в борьбе (ни одной ничьей). Заметим также, что "Трактор" – единственный из медалистов, кто оба раза смог выиграть (1:0, 1:0) у прошлогоднего чемпиона – "Адлера".

С другой стороны, "Трактор" дважды уступил (4:5, 2:4) "Адлеру-09" (руководитель – С.Мазманян). Тем не менее, все же вынудил его довольствоваться третьей строчкой в турнирной таблице (57 очков), что, конечно, тоже достижение. О чем, помимо названных, свидетельствуют результаты игр "Адлера-09" с прошлогодним серебряным призером "Кичмаем" – 2:2, 2:0, тем же "Адлером" – 3:4, 4:0. Кстати, 0:4 – самое крупное поражение "Адлера" в завершившемся сезоне. Вообще, "Адлер-09" уверенно прошел дистанцию чемпионата, допустив единственный срыв (4:8) во встрече с занявшей восьмое место "Аланией".

На четвертую и пятую позиции соответственно опустились прошлогодние лауреаты "Адлер" (52 очка) и "Кичмай" (47 очков). Однако их очный принципиальный спор получился захватывающим и на сей раз; в обоих матчах успех сопутствовал представителям Лазаревского района – 4:3, 2:1. Последующие места заняли "ЧНК-Сочи", "Кристалл", "Алания", "Источник", "Зенит", "Интернационал", "Жемчужина", "Вектор".

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]