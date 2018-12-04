Отраслевой знак качества

В Геленджике подвели итоги регионального конкурса лидеров туриндустрии "Курортный Олимп". В этом году сочинцы стали победителями и призёрами почти во всех номинациях Конкурс прошел уже в тринадцатый раз и помогает отрасли развиваться. Благодаря этому повышается уровень сервиса, совершенствуется профессионализм специалистов. Победа в нем считается весомой и престижной в санаторно-курортной отрасли. В этом году лауреатами и призерами "Курортного Олимпа-2018" в различных номинациях стали 15 специалистов и 36 предприятий.

Церемония награждения состоялась в Геленджике. В ней приняли участие глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель краевого ЗСК Юрий Бурлачко. Открывая церемонию, глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что с начала года курорты Краснодарского края посетили более 15,8 миллиона человек, что на 6% больше прошлого года, 10 миллионов из них – в пиковый летний сезон. В целом, по прогнозам профильного министерства, в этом году регион примет не менее 16,2 миллиона туристов.

– На днях мы обсуждали Стратегию развития края до 2030 года. И в ней четко прописано, что к 2030 году наш край должен принять не менее 23 миллионов туристов. Кажется, что это немыслимо. Но если подойти к этому последовательно, грамотно и создать систему, которая позволит не отдать наших туристов другим регионам, то можно в перспективе приблизиться и к мировому курортному олимпу, – сказал губернатор.

Конкурс лидеров туриндустрии "Курортный Олимп" – значимое событие в Краснодарском крае и главное отраслевое состязание в санаторно-курортной сфере. Диплом победителя "Курортного Олимпа" – знак высочайшего качества в области туристских услуг. В 2018 году победителей определяли в семнадцати номинациях. На участие в конкурсе в этом году было подано около 260-ти заявок.

В этом году сочинцы стали победителями и призёрами почти во всех номинациях, причем как в личном зачете, так и в составе коллективов санаторно-курортных предприятий. Лучшим работником службы приема и размещения стала Наталья Замятина из санатория "Заполярье". СПА-отель "Острова" этой здравницы также отмечен как лучшее четырехзвездочное средство размещения, а сам санаторий занял второе место среди трехзвездочных средств размещения и стал обладателем диплома за третье место в номинации "Лучший санаторий".

Среди призеров в номинации "Лучший работник службы размещения гостиницы" – Алена Казанцева из НАО "Центр "Омега" и Эльвира Алехина из "Гранд Отель Поляна". Лучшим менеджером по въездному туризму стала Екатерина Дягилева из НАО "Красная Поляна", третье место заняла Валентина Помаз из ООО "ЛИНДТ групп". Лучшим экскурсоводом стала сочинка Юлия Шаталина, третье место в этой же номинации заняла Татьяна Коваль. Бронзу в номинации "Лучшая горничная" заняла сочинка Анастасия Ладыженская.

Лучшим пятизвездочным средством размещения стала гостиница "Камелия". Гостиница "Сочи Марриотт Красная Поляна" заняла в этой же номинации третье место. На втором месте среди четырехзвездочных средств размещения Bridge Resort, также ставший обладателем диплома за третье место в номинации "Все включено". Бронза среди средств размещения уровня три звезды у санатория "Знание". Второе место в номинации "Лучший санаторий" занял санаторий "Октябрьский".

Лучшим муниципальным пляжем края признан пляж "Приморский", а в номинации "Лучший пляж организации" не было равных пляжу оздоровительного комплекса "Дагомыс". Пляж санатория "Заполярье" занял третье место.

Второе место в номинации "Лучшая организация, осуществляющая туроператорскую деятельность" занял всесезонный курорт "Горки Город", третье место у "Ривьера-Сочи". Лучшим экскурсионным бюро стали ООО "Лазаревский отдых", ООО "Хостинский отдых" и ООО "Рута".

– Курорты Краснодарского края – это не просто туристский бренд, это классика отечественного отдыха, которая имеет свой особенный стиль, и он совершенствуется и шлифуется год от года, – подчеркнул на церемонии награждения председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Праздник продолжился большой концертной программой. Подготовила Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]