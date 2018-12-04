ОТ ТБИЛИСИ ДО КАЗАНИ

В год своего юбилея детский хореографический ансамбль "Нарты "Шапсугии" из аула Большой Кичмай стал обладателем двух престижных международных призов Им впору открывать собственный музей. За пять лет существования коллектив под руководством хореографов Артура и Аксаны Лиевых собрал более десятка престижных наград всероссийских и международных фестивалей. Расширяется и география гастрольных поездок ансамбля – юные "Нарты" выступали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Нальчике, Майкопе и Сочи. Везде – успех, награды, всеобщее признание. Недавно артисты из Большого Кичмая пополнили коллекцию своих достижений двумя весомыми победами на крупных международных конкурсах. За одной из медалей пришлось даже поехать за рубеж.

Апрель 2018 года. Тбилиси. Ансамбль из Сочи, только-только отмеченный на торжественной церемонии награждения главным трофеем – Гран-при Международного фестиваля искусств "Ритмы весны", который ежегодно проводят Хореографический союз Грузии и конкурсное агентство "Созвездие", получил приглашение на прием к предстоятелю Грузинской Православной церкви Илие Второму. Дети, а в составе коллектива мальчишки и девчонки разных национальностей, накануне встречи заметно волновались, неудивительно – не каждый ведь день удается увидеть настоящего Патриарха! Впрочем, смущение и скованность прошли быстро – Каталикос легко нашел контакт с молодежью. Вслед за привычными в подобных случаях вопросами – хорошо ли вас встретили в Тбилиси, где успели побывать, понравилась ли Грузия – последовала совершенно неожиданная просьба. Желание Патриарха увидеть адыгский народный танец в исполнении обладателей Гран-при престижного фестиваля, за победу в котором борются почти три десятка коллективов из разных стран мира, юных кичмайцев, конечно, не удивила – "Нарты" мастерски исполнили "Горский танец" и ставшее уже визитной карточкой коллектива "Ожерелье", но… спеть? Илия Второй, проявивший большое уважение к представителям одного из древнейших народов Кавказа, попросил гостей исполнить песню, которая помогла бы ему представить красоту далекой Шапсугии. Решение нашлось быстро, само собой: знаменитая песня композитора Умара Тхабисимова и поэта Киримизе Жане "У реки бурливой мой аул стоит…", известная адыгским детям с самого детства, наиболее трогательно, ярко и образно рассказывает о родной земле. Патриарх, отметивший в этом году 85-летний юбилей, был потрясен. Как рассказывают, даже прослезился. И высоко, по достоинству отметил талантливых сочинцев – денежной премией, а также переданной в дар делегации картиной, написанной собственной рукой.

Вернувшись домой, "Нарты Шапсугии" начали серьезную подготовку к другой ответственной поездке, на этот раз в Казань. Программу шлифовали почти полгода. Международный конкурс "Культура, Искусство, Творчество (КИТ)", который в конце ноября принимала столица Татарстана, – масштабный проект, направленный на поддержку талантливой молодежи и реализацию ее творческого потенциала в самых разных областях. Уровень фестиваля – высочайший, на него съезжаются лучшие детско-юношеские коллективы и исполнители со всей страны, а также из государств ближнего зарубежья. И здесь сочинцы были на высоте: "Абхазский танец" и "Танец причерноморских адыгов-шапсугов" в исполнении Мадина Нибо, Заиры Тлиф, Тимура Кобжа, Мариты Тешевой, Якуба Тутариша, Бэллы Гвашевой, Нальбия Зафесова, Светланы Чуриковой, Эрика Устяна, Аурики Кобж, Сальметы Гвашевой, Артура Мангасарова, Саиды Нибо, Аделии Кобж, Эмилии Такмазян, Анжелики Женетль, Бэллы Коблевой и Мурата Кетау жюри оценило главной наградой – Гран-при.

– Каждый фестиваль, безусловно, по-своему сложный, – подчеркнул Артур Лиев. – Помимо привычной для конкурсов такого уровня высокой конкуренции, – в Казани, например, в нашей номинации выступали более двадцати коллективов, организаторы не всегда учитывают возрастные особенности и уровень подготовки участников. На этот раз на одной сцене соревновались самодеятельные детские ансамбли и профессиональные, уже достаточно взрослые артисты. Что, впрочем, стало для нас дополнительным стимулом выступить максимально хорошо, достойно представить родной Сочи и аул Большой Кичмай на столь престижном фестивале. Спасибо – и юным танцорам, им было очень нелегко, но они проявили свой характер и, конечно, их родителям, поддержавшим нас в этой поездке, а также жителям аулов – они морально всегда с нами.

Впереди у "Нартов" два важных события. Ансамбль получил приглашение на отборочный этап Официального чемпионата России в области исполнительского искусства – Кубок Южного федерального округа, который пройдет в конце декабря в Краснодаре, а в начале следующего года выступит перед зрителями с большим отчетным концертом, посвященным своему 5-летнему юбилею.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]