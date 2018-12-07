УДАР ХОРОШИЙ – И МЯЧ В ВОРОТАХ!

Команда "Сочи" – вторая по результативности в Футбольной национальной лиге России:

43 забитых мяча в 24-х матчах. Чаще остальных своих партнеров – 16 раз – ворота соперников

поражал Максим БАРСОВ. На сегодняшний день он и лучший бомбардир лиги. – Максим, сочинские болельщики пока мало знают о тебе, поэтому: как ты пришел в футбол?

– Родился я в Твери. Начинал играть в местной команде "Волга". Было мне восемь лет. Особых сложностей не испытывал. Наоборот, всегда получал удовольствие. И когда играл в команде, и когда просто во дворе.

– Получается, что уже в восемь лет ты был принят в профессиональный клуб?

– Да. А в одиннадцать лет поехал на просмотр в московский "Локомотив", и удачно. Меня приняли. Естественно, много и усердно занимался, и вот – первый профессиональный матч с моим участием: выход на пару минут во встрече с ЦСКА (дублирующие составы). Потом, еще до организации молодежного первенства десять лет назад, играл довольно регулярно в турнире дублеров, иногда забивал.

– Перенесемся в день сегодняшний. В нынешнем году в России состоялся чемпионат мира по футболу. Какие у тебя впечатления от него?

– Что и говорить, интересным, зрелищным, во многом непредсказуемым получился чемпионат. Множество забитых мячей, несмотря на выдающуюся игру вратарей. Всегда приятно смотреть, когда соперники демонстрируют остроатакующий футбол. К тому же, чемпионат был прекрасно организован. Во время его проведения мы были на сборах, и в паузах кто-то из ребят сумел побывать на одном-двух матчах. У меня не получилось, смотрел по телевидению.

– Теперь в России целый ряд первоклассных футбольных стадионов…

– На них, конечно, играть приятно. Вдвойне приятно, когда трибуны заполнены. Чтобы этого добиться, надо, конечно, в первую очередь показывать интересную, зажигательную игру, а в итоге – победный результат. Вообще радует, что стадионы построили в футбольных городах. В Волгограде, например, во все времена было много болельщиков, теперь их еще больше, и они поддерживают любимую команду в любой турнирной ситуации.

– Как ты воспринял переезд команды из Петербурга в Сочи?

– После окончания предыдущего первенства нам сказали, что, скорее всего, будем переезжать в Сочи. Восприняли нормально, тем более что условия здесь получше: стадион, база. В Питере играли на искусственном поле, и своего стадиона не было.

– Долго привыкал к стадиону "Фишт", к южному климату?

– На "Фиште" я не был до середины этого года, но освоился довольно быстро. Сначала сказывалась смена климата, первое время приходилось тяжело. Теперь адаптировался. Однако еще несколько месяцев назад чувствовались и влажный климат, и жара.

– Какие впечатления о курорте?

– Он, конечно, потрясает. Но вот на море мне удавалось ходить нечасто, особо не было времени, да и не хотелось перегреваться на солнце. Больше отдыхал, готовился к играм дома. С удовольствием съездил в Красную Поляну, на "Розу Хутор".

– Что хочешь сказать болельщикам?

– Мы стараемся играть в зрелищный, атакующий футбол, какой интересно смотреть. Чем больше зрителей на трибунах, тем лучше стремится выступать команда. Вспомните хотя бы сборную России на недавнем чемпионате мира. Полные трибуны, рьяная поддержка – и значительный успех! Заполненный стадион и нам, бесспорно, прибавит сил.

– Сил для того, чтобы пробиться в Премьер-лигу?

– Тут все просто: нужно постоянно набирать очки, побеждать. Тем более, весной, на заключительном и, соответственно, решающем этапе первенства. Поэтому на каждый матч выходим как на главный.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]