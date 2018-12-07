ЭТУ ЗЕМЛЮ НЕЛЬЗЯ НЕ ЛЮБИТЬ

12 мая 2019 года Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику имени Х.Г.Шапошникова исполнится 95 лет. Сегодня мы открываем цикл публикаций, посвященный предстоящему юбилею старейшего заповедника России и людям, для которых он стал делом всей жизни. Шаг за шагом мы пройдем заповедными тропами, откроем славные и трагические страницы истории, расскажем о подвижниках и первопроходцах, ученых и егерях, волонтерах и знаменитых гостях заповедника – обо всех, кто стремится к познанию природы и любит эту землю. Заповедный Кавказ – это уникальный уголок планеты, где сохранились ставшие редкостью в иных местах виды растений и животных. Так, из произрастающих здесь растений 55 видов занесены в Красную Книгу России. Многие животные биосферного заповедника являются либо эндемиками, либо реликтами. Здесь восстановлена популяция зубров. В горы Кавказа возвращаются леопарды.

Уникальна и судьба этой самой большой особо охраняемой территории Кавказа и второго по величине заповедника Европы. Опыт сохранения природных богатств Кавказа своими корнями уходит к Великокняжеской кубанской охоте, организованной в далеком 1888 году.

Немало испытаний и перемен выпало на долю этих мест. Огромных трудов и личного мужества стоило создание заповедника в условиях недавно закончившейся Гражданской войны и повсеместной разрухи замечательному человеку и защитнику природы Христофору Георгиевичу Шапошникову.

Можно сказать, что Кавказскому заповеднику всегда везло на самоотверженных и преданных делу людей. Их невероятными усилиями заповедник не только стал надежным хранилищем природного мира Кавказа, но и получил в 1979 году статус биосферного, а в 1999 году был включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

– За прошедшие годы заповедник сохранялся, изучался, обустраивался и укреплялся несколькими поколениями работавших в нем людей. Без преувеличения можно сказать, что равнодушных в нашем деле не было. Каждый считал своим долгом сделать заповедник лучше, и делал это в силу своего таланта, обстоятельств и возможностей, – говорит о своих коллегах директор Кавказского государственного биосферного заповедника Сергей Шевелев, который и сам отдал заповедному делу уже 35 лет.

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]