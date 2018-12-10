ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москва, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации (далее - приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - государственные органы) и в органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2018 года приема заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации в сети интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления в сети интернет.

В военной прокуратуре Сочинского гарнизона личный прием 12 декабря 2018 года проводится по адресу: г.Сочи, ул Ворошиловская, д. 11 с 12.00 до 20.00 часов. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]