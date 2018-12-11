ИМЯ ЛЕГЕНДЫ

Подведены итоги всенародного голосования конкурса "Великие имена России". Аэропорту Сочи присвоено имя почетного гражданина города, дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Виталия Севастьянова. За него свои голоса отдали почти 20 тысяч респондентов.

Напомним, всенародное голосование проводилось в несколько этапов. В октябре по результатам публичных обсуждений в каждом регионе был сформирован первичный список имён-претендентов для названия местного аэропорта. Затем в ходе социологических опросов был определён шорт-лист имён. В первую тройку, кроме Виталия Севастьянова, вошли адмирал Михаил Лазарев и Герой Советского Союза Евгения Жигуленко.

До 30 ноября сочинцы могли проголосовать за одного из них на сайте конкурса, в социальных сетях, заполнить анкету у волонтёров либо оставить своё мнение по телефону горячей линии. За присвоение аэропорту Сочи имени Евгении Жигуленко проголосовали 12432 человека, Михаила Лазарева – 17486, Виталия Севастьянова – 19501.

– Это вполне закономерный результат, поскольку имя нашего легендарного земляка хорошо известно каждому сочинцу. Первый мировой рекорд длительности пребывания в космосе, первая шахматная партия в невесомости, многочисленные научные исследования и эксперименты на орбите… Даже находясь далеко от земли, Виталий Иванович никогда не забывал о своем родном городе. Благодаря ему в нашем музее истории появилась уникальная космическая экспозиция. Будучи депутатом Верховного Совета РСФСР, затем Государственной Думы РФ Виталий Иванович неизменно отстаивал интересы родного Сочи на государственном уровне, – прокомментировал новость мэр Сочи Анатолий Пахомов.

В Сочи много памятных мест, связанных с именем Виталия Севастьянова. Это домик на улице Первомайской, где прошли его детство и юность, школа №9, которую он закончил с золотой медалью, памятная прививка на дереве Дружбы, посаженное им дерево магнолии на аллее Космонавтов в парке "Ривьера" и зал космонавтики в Музее истории города-курорта Сочи.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]