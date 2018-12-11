ПРОБУЖДАЯ ИНТЕРЕС К ТВОРЧЕСТВУ

В Зимнем театре состоялся праздничный концерт, посвященный сорокалетию Сочинского колледжа искусств На концерт пришли преподаватели, студенты, родители и многочисленные гости праздника. С приветственным словом от лица министра культуры Краснодарского края В.Ю.Лапиной и от себя лично выступила начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края С.В.Комарова.

Идея открытия колледжа принадлежала почетному гражданину города, в то время начальнику управления культуры Алисе Федоровне Дебольской. За 40 лет работы колледжем искусств подготовлены более тысячи музыкантов, живописцев, специалистов социально-культурной деятельности. Среди выпускников – солисты, артисты ведущих коллективов города, края, страны, ближнего и дальнего зарубежья, преподаватели музыкальных и общеобразовательных школ, училищ, колледжей.

Многие выпускники после окончания вузов вернулись в колледж преподавателями, концертмейстерами, иллюстраторами. Но главная заслуга педагогического коллектива – это умение пробудить интерес к творчеству, и это у наставников хорошо получается: ежегодно около 60 процентов выпускников поступают в профильные высшие учебные заведения.

В праздничный день на сцене Зимнего свои таланты продемонстрировали студенты и выпускники разных творческих специальностей. Выступления оркестра струнных инструментов и классическая хореография, сводный хор колледжа и народный танец, эстрадный оркестр и литературно-сценическая композиция, академический вокал и эстрадное пение сменяли друг друга в единой линии рассказа об истории учебного заведения и о его сегодняшней жизни. Видеоролики с поздравлениями и словами благодарности от бывших выпускников продемонстрировали нынешним студентам спектр жизненных и профессиональных перспектив, открывающихся перед молодыми сочинцами-воспитанниками колледжа искусств. В фойе Зимнего театра в честь юбилея отделение "Станковая живопись" подготовило большую выставку дипломных работ: сюжетно-тематические картины, натюрморты, пейзажи.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]