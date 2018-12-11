ЗДЕСЬ БУДЕТ РОЖДАТЬСЯ СЧАСТЬЕ

Вчера в Сочи открыли новый перинатальный центр, специалисты которого готовы оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь новорожденным Для Сочи, города, в котором на протяжении последних лет неуклонно растет рождаемость, открытие нового перинатального центра – событие долгожданное. Здание, построенное вблизи больничного городка на улице Пластунской, оснащено самой современной медицинской техникой.

Оборудование вкупе с профессионализмом медиков сможет если не творить чудеса, то уж точно даст надежду будущим родителям на то, что их малыш родится здоровым, а в случае необходимости – ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Поздравляя медперсонал с открытием, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил важность события не только для Сочи, но и всего региона. Благодаря президентской программе в Краснодарском крае открывается уже шестой перинатальный центр, и все они, подчеркнул глава региона, работают на отлично, о чем свидетельствуют тысячи новорожденных.

После торжественной церемонии открытия для Вениамина Кондратьева и будущих мам по перинатальному центру провели экскурсию. Гости смогли увидеть современные операционные блоки, просторные родильные залы, которые в считанные минуты могут трансформироваться в операционные для оказания экстренной помощи женщинам, отделение реанимации для новорожденных, уютные палаты.

– Мы видим самое современное оборудование, но техника без профессионализма медицинского персонала малоэффективна, – подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев. – Важно, чтобы врачи не отставали от прогресса, развивались, повышали свой профессиональный уровень.

К слову, благодаря служебному жилью, которым обеспечивает муниципалитет медработников, ранее для работы в городскую больницу №9 было приглашено немало специалистов из различных регионов. Среди них и акушеры-гинекологи, и анестезиологи-реаниматологи, а также другие узкие специалисты. Теперь им предстоит работать в новом здании, оснащенном по последнему слову медицинской техники.

Одним из нововведений центра станет операционная для новорожденных, которая позволит оказывать помощь детям, родившимся с серьезными патологиями, буквально в первые часы после появления на свет.

– Новый перинатальный центр – это улучшение качества жизни, – отметил глава города Анатолий Пахомов. – Демография у нас всегда росла, и с каждым годом новорожденных становится все больше. Центр даст возможность еще более качественной жизни. Наши специалисты помогают новорожденным, которые появились на свет весом от 500 граммов. Новые условия, новые технологии будут давать еще более впечатляющие результаты.

Увиденное в стенах перинатального центра, несомненно, произвело впечатление на будущих мам. Они с удовольствием делились впечатлениями по достоинству оценив, с какой заботой подошли к организации пространства как для рожениц, так и для малышей:

– У меня вторая беременность, первого ребенка рожала 6 лет назад в старом перинатальном центре – рассказала Виктория Егунова. – Сейчас вижу, насколько здесь все уютно и продумано. Радует, что очень много сделано для деток, которые появятся на свет. Новые боксы для новорожденных, экстренные операционные – все это немаловажно, так как в процессе родов может произойти непредвиденная ситуация. Важно, что здесь будет работать подготовленный персонал.

Кстати, еще одной гордостью перинатального центра станет центр ЭКО, который войдет в его структуру. А это значит, что семьи, испытывающие трудности с рождением ребенка, получат надежду на долгожданную беременность. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]