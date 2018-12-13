ОБНОВЛЕНИЕ, ОТКРЫТОСТЬ, ЛИДЕРСТВО

XVIII съезд Всероссийской политической партии "Единая Россия" завершился в Москве В первый день съезда работали три дискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018", предложили утвердить идеологическую преамбулу к уставу партии, этические нормы для членов "Единой России", создать комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных "первичек".

Во втором дне съезда приняли участие Президент РФ Владимир Путин и председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На пленарном заседании, открывшем деловую программу второго дня съезда, был обозначен вектор партийной работы на 2019 год. Делегацию Краснодарского края на этом мероприятии возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. В заседании также приняли участие руководитель фракции "Единой России" в ЗСК, спикер регионального парламента Юрий Бурлачко и мэр Сочи Анатолий Пахомов.

В рамках работы съезда состоялся программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии на 2018 год: "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".

По словам Президента России, в "Единой России" сейчас идет процесс обновления, в нее приходят новые управленческие кадры, в том числе активная молодежь. Благодаря этому партия сможет в полной мере включиться в реализацию инициатив граждан, прислушаться к их мнению.

– Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения. Но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и разъяснять, почему принято то или иное решение, почему оно является оптимальным для нашей страны и в это время, – подчеркнул президент Владимир Путин.

По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, такой подход можно успешно применить именно в регионах.

– Уверен, принятые на съезде решения станут для партии новым импульсом для дальнейшего развития на благо страны и людей. Безусловно, нужно прислушиваться к мнению наших жителей, держать руку на пульсе. Время не стоит на месте и диктует нам новые реалии, поэтому необходимо вырабатывать новые подходы и управленческие решения. Краснодарский край готов полностью в этом помогать", – прокомментировал выступление главы государства Вениамин Кондратьев.

В нашем регионе велик уровень доверия к партии власти в первую очередь потому, что в Краснодарском крае "Единая Россия" давно стала партией реальных дел. Базовая задача кубанских единороссов – реализация партийных проектов, которые синхронизируются с майскими указами Президента России Владимира Путина. Все они нацелены на улучшение качества жизни населения. "Единая Россия" в Краснодарском крае активно работает над их выполнением – настойчиво ищет новые точки развития экономики. Так, на ноябрьской сессии ЗСК принят закон "О промышленной политике в Краснодарском крае". Как подчеркнул губернатор региона Вениамин Кондратьев, развитие агропромышленного комплекса Кубани позволяет нашей продукции претендовать на лидирующую позицию на внешних продовольственных рынках. Поэтому для Кубани как региона, обеспечивающего продовольственную безопасность России, вопросы защиты продукции местных сельхозпроизводителей особенно актуальны, и необходима четко работающая система защиты продуктов, произведенных и выращенных именно на территории региона из местного сырья.

Кроме того, на партийном съезде были приняты решения по ротации в руководящих органах партии и внесены изменения в устав "Единой России". Новыми членами Высшего совета партии стали восемь губернаторов, а также глава Минтранса Евгений Дитрих и министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Согласно уставу "Единой России", произвели ротацию и в генсовете – руководящем органе партии, который действует в промежутках между съездами. Он избирается на срок в пять лет тайным голосованием, при этом на каждом съезде он должен ротироваться не менее чем на 15%. Ротация кадров в партийном генсовете по результатам декабрьского съезда составила 40%. Более трети новых членов генсовета – главы первичных и местных отделений партии. Подготовила

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]