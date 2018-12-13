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Конституции России – 25!

Конституции России – 25!
Четверг, 13 Декабрь, 2018 - 08:40

Четверть века назад был принят главный документ страны

12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации. В ней закреплены наименование государства, территориальное обустройство, государственный строй, основные права и свободы граждан. Она позволяет нам вырабатывать правила жизни. Юбилей главного документа современной России торжественно отметили вчера в Городском Собрании Сочи.
– 25 лет исполнилось сегодня основному закону страны, который регламентирует правила и нормы жизни, однозначно указывает путь развития нашего государства. Каждый из нас, находясь на своем месте и исполняя свои обязанности, в какой-то мере является гарантом Конституции, – подчеркнул заместитель главы города Константин Чеботарь.
По традиции в этот день юным сочинцам, достигшим четырнадцати лет и зарекомендовавшим себя в учебе, спорте, культуре, науке, общественной работе, вручили паспорта в торжественной обстановке.
– В советское время в 14 лет принимали в комсомол, и молодые люди получали право в некоторой степени управлять государством. Сейчас согласно Конституции вы получаете паспорта, что дает вам не только права, но и обязательства перед государством, – напутствовал ребят председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.
Избирательная система Российской Федерации – ровесница Конституции. Новые правила выборов в Российской Федерации также заложены в Конституции. Избирательную систему всей страны выстраивают конкретные люди: председатель и члены участковых и территориальных избирательных комиссий. Именно на их плечах лежит легитимность органов власти, сформированных в результате выборов. Лучших из них наградили памятными знаками и благодарностями.

Анастасия ПАНИНА.

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