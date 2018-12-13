Мандариновый фреш

В субтропиках России наступила горячая пора, и не беда, что на дворе столбик термометра не поднимается выше 12 градусов, а солнце стало реже светить на небосклоне. Дожди, дожди... Позавчера даже прошел град. Небесная канцелярия напомнила: надо спешить собирать урожай цитрусовых.

Как и всегда, в декабре на российско-абхазской границе, по ту и другую стороны горной реки Псоу, наблюдается ажиотаж. Одни хотят мандарины продать, другие – купить. Но самое главное, чтобы товарно-денежные отношения были выгодны обеим сторонам.

– Вот спешим, у нас мало времени. Это единственное время, когда мы можем заработать, чтобы до весны кушать регулярно, – остановившись на мосту, смотрит на горы и как будто разговаривает с ними, а не с нами, житель Гагр Шота. Он восседает на трехколесной тачке, которая доверху загружена мандаринами. Плоды помещены в нехитрую тару – оранжевые сетки, в которых привычно продают картофель, морковь и свеклу. А Шота продолжает:

– До окончания оптовых продаж осталось 10 дней, потом все фуры уедут, а мы останемся. Мандарин в этом году отменный, и цена доступная… Абхазский абориген поведал, что своего участка с мандариновыми деревьями не имеет. Он покупает плоды у соседа. Тот имеет 30 соток сада, причем разрешает ему собирать плоды самостоятельно. Однако из-за обильного урожая в этом году мандарины выросли не очень крупные, поэтому Шота берет тем, что наладил оперативную доставку прямо с участка. Оранжевые шарики у продавца ароматные, с еще не увядшими листиками.

– Хоть на елку, – расхваливает товар абхазец уже понимая, что его мандаринами заинтересовались покупатели. Подходим к ним. Алла и Сергей из Ростова-на-Дону приехали на газели:

– Машина маленькая, – говорят, – но нам хватает заработать. За сутки продаем фургон и снова возвращаемся сюда, на границу. Это пятый рейс за месяц. Хотим подзаработать на ремонт в квартире и на репетиторов для сына, который в этом году оканчивает школу. Люди охотнее берут абхазские мандарины, нежели завезенные из дальних стран.

А Шота улыбается и делает кому-то звонок. Понимаем, что у него есть еще запас товара на абхазской стороне. Дело времени – дождаться таможенников и получить добро.

Идем в составе толпы, пересекающей государственную границу России–Абхазии, на автостанцию. Часть людей остается в Duty Free, где закупается в основном спиртным на Новый год. А другая половина отправляется к автобусам и маршруткам, идущим в Гагры, Новый Афон, Сухум, Очамчиру.

Замечаем мужчину и женщину, явно волнующихся. Видно, что приехали впервые на эту землю.

– А сколько билет до Гагр? – спрашивает женщина.

– Сто рублей, – отвечаем.

Она удивленно смотрит на спутника и говорит, мол, думала, что стоимость проезда будет раза в два дороже.

– Тут до Гагр всего полчаса езды, – вводим в курс дела гостей.

Слово за слово – разговорились. Элла и Вадим из города Киров, как известно, депрессивного региона. Рассказали, что работу найти невозможно, начали уже посещать блошиные рынки и распродавать запасы родителей, но выручки мало. А тут друзья позвонили, говорят, что хорошо устроились на сборе мандаринов. И ночлег дают, и работой обеспечивают. Маршрутка быстро заполнилась, и нам пришлось попрощаться. Следующая шла до Нового Афона. Здесь встретили тех, которые приехали не за рублем на юга, а просто погреться на солнышке, и очень огорчились, что сегодня пасмурный дождливый день, но мы их успокоили: в субтропиках все же чаще светит солнце! Наши собеседники рассказали, что они из Минусинска Красноярского края, где в ссылке был Ленин, где оттепель наступит лишь в конце мая, а им уже очень надоела зима. Взяли трудовой отпуск, добавили дней за свой счет, и приехали за ярким солнцем и витаминами…

Встретили мы и тех, кто едет с заработком. Это были москвичи, представители какой-то субкультуры, судя по кричащим наколкам и прическам. Они охотно присоединились к беседе и рассказали, с чем пришлось столкнуться:

– Насобирать ящик мандаринов – 100 рублей, а ночлег тоже стоит 100 рублей, мандаринов собрать можно реально 2-3 ящика в смену. Их строго не разрешается срывать, а только срезать ножничками плодоножку, а потом аккуратно отрывать, чтобы она не поранила плоды. Постоянно находились в подвешенном состоянии на стремянке, нянчили мандарины, как любимого ребенка. Единственный плюс – наелись цитрусовых, наверное, на три года вперед. Устали, но здоровье улучшилось. У моей спутницы болят почки. Пребывая в Абхазии,она забыла, где они находятся, – рассказывает парень.

Возвращаемся назад, в Россию. Предлагающих мандарины меньше не становится несмотря на то, что короткий декабрьский день подходит к концу.

Навстречу обратно бежали мандариновые короли, которые выгодно избавились от своего товара. Но по виду они сами напоминали выжатые мандарины, поскольку сил им приходится терять очень много, чтобы пройти всю цепочку цитрусового рынка и обеспечить себя. Потом в пресс-службе таможни мы узнали, что по сравнению с прошлым годом Абхазия уже продала цитрусовых в 4 раза больше. За сутки границу пересекают 800 тонн мандаринов, а всего с начала сезона сочинская таможня пропустила свыше 12 тысяч тонн цитрусовых. Нужно напомнить, что здесь существует особый карантинный контроль. Специалисты не должны пропустить садовых вредителей, болезни растений. На сочинской таможне нам рассказали, что до конца текущего года беспошлинно можно везти товары на сумму не более 1500 евро и весом не более 50 кг, а с 1 января вступают новые нормы ввоза товаров для личного пользования. Можно будет ввезти на сумму, эквивалентную 500 евро, и весом в 25 кг.

Уже подходя к автобусной остановке, разговорились с жительницей Нового Афона Эсмой. Она продала нам мандарины по 30 рублей за кг. Мы купили по 5 килограммов. Тогда как в центре пришлось бы выложить за килограмм по 70 рублей. Ноша не показалась обременительной еще и потому, что Эсма разъяснила: абхазский мандарин отличается от других тем, что он приплюснутый сверху и снизу, корка пористая и мягкая на ощупь, всегда имеет ярко выраженный цитрусовый и сбалансированный кисло-сладкий вкус, никогда не имеет внутри косточек.

Мы проверили. Эсма была права.

Ирина АЛМАЗОВА, Татьяна КАЛИНЧЕНКО.

Российско-абхазская граница, Псоу. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]