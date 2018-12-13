В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

Мэр города Анатолий Пахомов встретился с сочинцами – Героями Советского Союза и Российской Федерации В минувший вторник в администрации города было тепло и по-семейному душевно. За одним столом на дружеское чаепитие собрались по случаю Дня героев Отечества Герой Советского Союза Виталий Бубенин и Герой России Евгений Федотов, председатель сочинского филиала краснодарской краевой общественной организации "Герои отечества", Герой труда Кубани, лауреат Государственной премии Анатолий Быков, вдовы Героев Советского Союза. С праздником собравшихся от имени всех сочинцев поздравил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

– Этот праздник будет всегда напоминать нам о ратном и трудовом подвиге нашего народа. Особые слова хочется сказать сегодня в адрес героев, которых, к сожалению, с нами уже нет. Хочу обратиться к их женам:

– Ваши мужья были мужественными и смелыми людьми, которых отличало бесстрашие и обостренное чувство долга перед Родиной! Низкий им поклон и вечная память! – сказал градоначальник. – В эти дни мы вспоминаем и о героях труда Кубани, и о тех, кто сегодня служит примером для окружающих, совершает трудовые и ратные подвиги в мирное время, участвует в культурной, духовно-просветительской и благотворительной деятельности. Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством.

Среди собравшихся на встречу был и первый командир спецподразделения "Альфа" Виталий Бубенин. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда" указом Президиума РФ Виталию Бубенину было присвоено в 1969 году за героизм и отвагу, проявленные при охране государственной границы во время советско-китайского вооружённого конфликта на острове Даманский. Тогда Виталий Дмитриевич был начальником 1-й пограничной заставы "Кулебякины сопки" 57-го Иманского пограничного отряда Тихоокеанского пограничного округа, пришёл на подмогу воинам соседней заставы, раненый и контуженный руководил боем. Он вышел в отставку в звании генерал-майора, живет в Красной Поляне и активно участвует в патриотическом воспитании молодых поколений сочинцев.

– Я человек самодостаточный, привык сам создавать себе проблемы и сам их преодолевать, но знаю, что если за чем-нибудь обращусь в мэрию, всегда найду здесь помощь и поддержку. В Сочи я занимаюсь важным и очень нужным делом – патриотическим воспитанием молодежи. На этой неделе побывал в 13-й школе, очень теплая встреча была, потому что не только я выступал, рассказывал, что такое патриотизм, но и школьники были в теме, слышали меня, даже смонтировали и показали фильм о моей биографии.

За молодыми поколениями стоит будущее нашей страны. Именно об этом говорили участники встречи. Обсуждая подготовку к 74-летию победы в Великой Отечественной войне, они подчеркнули, насколько важно воспитать у молодежи бережное отношение к историческому наследию.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]