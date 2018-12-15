Объединительная сила "Дружбы"

Одноименный сквер открыли вчера в поселке Галицино Адлерского района Сочи В Галицино пахнет снегом и печным дымом. А еще – счастьем лучатся глаза сельчан. Люди стекаются к зданию фельдшерско-акушерского пункта и с любопытством вытягивают шеи, стараясь разглядеть подробности. За забором сельская администрация и ТОС заканчивают последние приготовления к торжеству. Из автобуса, припарковавшегося у школы, выбегает яркая стайка мажореток. От такой концентрированной красоты местный рабочий даже лопату из рук выронил – вот оно, счастье!

В центре села Галицино торжественно открыт новый сквер. Он появился на месте пустыря и старого сгоревшего барака. Назвали новое место отдыха сельчан "Дружба". Оно весьма говорящее: создавали красоту из ничего всем миром на деньги меценатов-односельчан. Работали на строительстве местные жители. И брусчатку сами клали, и клумбы разбивали, и сажали деревья.

Кроме сквера, здесь появились волейбольная площадка, детские карусели, площадка для воркаута и три памятных камня. На двух из них история сел-соседей Галицина и Лесного, на третьем – имена односельчан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной. Нет сомнений, что здесь будут собираться все поколения: и ветераны, и молодежь двух сел, а это более двух тысяч человек.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подарил юным галицинцам волейбольный мяч, который ребята без промедления разыграли на новой площадке в первом товарищеском матче.

– В строительстве принимали участие и предприниматели, и депутаты, и волонтёры. Например, в этом сквере брусчатку укладывали студенты сочинских ВУЗов. Считаю, это правильно. Во-первых, молодежь должна быть вовлечена в процесс благоустройства родного города. А, во-вторых, когда сам делаешь, потом гораздо бережнее относишься. Уверен, что именно совместные усилия при создании комфортных условий дают самые плодотворные результаты, – сказал Анатолий Пахомов.

В этом году за средства федерального, краевого и муниципального бюджетов по партийному проекту благоустройства появились четыре сквера. На следующей неделе праздник придет в микрорайон Блиново, где также откроют новый сквер. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]