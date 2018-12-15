ВЬЮЖНОЕ ЮЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Новый год, пожалуй, самый атмосферный праздник. С одинаковым нетерпением ждут его и дети, и взрослые. Одни для того, чтобы получить подарок от Дедушки Мороза, другие – чтобы отвлечься от суеты серых будней и окунуться в волшебство миллиардов огней, искрящейся мишуры и мандаринового аромата.

Первые наряженные ёлочки в витринах магазинов, сверкающие нити гирлянд на городских улицах, как первые звоночки приближающегося праздника, как намек на то, что Новый год уже не за горами и зимняя феерия вот-вот начнется.

Согласно неофициальному рейтингу туристов, Сочи – третий город в стране по созданию новогоднего настроения. Именно сюда устремляются тысячи отдыхающих, чтобы встретить главную ночь в году. И не последнюю роль в этом выборе играет новогоднее оформление южной столицы, превращающее субтропики в царство матушки Зимы. Корреспондент газеты "Новости Сочи" вместе со специалистами городского управления административной инспекции прошелся по центральным улицам курорта, чтобы почувствовать атмосферу приближающегося новогоднего праздника.

Справедливости ради отметим, что сочинцам грех жаловаться. Тусклым курорт точно не назовешь. Южная столица России переливается миллионами огней круглый год. Администрация города уделяет повышенное внимание и контурной подсветке зданий, и светодиодным конструкциям. Достаточно вспомнить ночной Курортный проспект и улицу Навагинскую: тающие сосульки, светодиодные водопады и мерцающие в темноте пальмы вызывают у туристов восторг и бесконечные лайки в соцсетях.

К празднованию же Нового года в городском оформлении появляются зимние акценты. Учитывая, что снег в субтропиках явление редкое, вьюжное настроение дизайнеры и декораторы создают при помощи различных светодиодных конструкций: снежинки, снеговики, сугробы и сани Деда Мороза органично вписываются в городскую среду и настраивают на праздничный лад. Как правило, к двадцатым числам декабря большинство хозяйствующих субъектов старается оформить свои объекты в зимнем стиле. Однако встречаются и те, кто пренебрегает правилами благоустройства.

– Цель данного рейда – напомнить предпринимателям о необходимости новогоднего оформления своих объектов, а также раздать рекомендации, разработанные департаментом оформления и дизайна городской среды, – рассказывает начальник отдела контроля по Лазаревскому внутригородскому району управления административной инспекции администрации города Сочи Андрей Бершадский. – Особое внимание уделяется оформлению входных групп, витрин, а также ночной подсветке.

Первый маршрут – улица Навагинская. Любимое туристами и местными жителями пешеходное пространство, переливающееся в ночное время всеми цветами радуги, днем не такое яркое. Оформить свой объект согласно новогодней концепции потрудились единицы. Видимо, многие предприниматели позже вспомнят, что праздник к нам приходит. Особую сложность, по словам специалистов управления контроля, представляют сетевые магазины. Они начинают украшать витрины в конце декабря, а единую концепцию оформления разрабатывает центральный офис. В последние годы праздничные витрины сетевиков выглядят весьма лаконично, хотя и не лишены креативного подхода.

Первым объектом, куда с листовкой зашли специалисты управления административного контроля, оказался цветочный магазин на улице Московской. Скудность новогоднего декора хозяйка магазина объяснила весьма прозаично: "Воруют! А гирлянды сейчас дорогие, да и розетка в глубине магазина, шнур не достанет". Члены рейдовой бригады порекомендовали женщине все же проявить творческий подход, ведь чем ярче оформлен магазин, тем выше шанс, что покупатель его заметит. Владелец соседнего магазина одежды, так же не придавший значение праздничному оформлению объекта, вспомнил, что вся необходимая новогодняя атрибутика на складе имеется. Дело за малым – привезти и развесить! И сделать это предприниматель пообещал в ближайшее время. На всякий случай листовку с рекомендациями выдали и ему.

А вот проходя мимо витрины магазина "Богемия", замедляешь шаг невольно. Перед глазами потенциальных покупателей фактически иллюстрация из книги рождественских сказок. За сервированным посудой с новогодними принтами столом, в окружении заснеженных елочек, восседают Санта Клаусы и пьют чай. Рядом подарки в ярких коробках и зажженные свечи. Подобной инсталляцией залюбуется даже взрослый, малыши же и вовсе прилипают к витрине.

Удачно, по мнению контролеров, оформлен и соседний объект – ТЦ "ЦУМ". Входную группу торгового центра обрамляет хвойная гирлянда, украшенная игрушками, конфетами, карамельными тростями и огромными леденцами в яркой обертке. А ночную иллюминацию обеспечивают занавес из светодиодов и объемные снежинки по фасаду.

Кстати, новогодняя концепция оформления, разработанная муниципальными дизайнерами, предполагает дневное и ночное оформление объектов и территорий. К дневному оформлению относятся хвойные гирлянды, живые или искусственные ели с шарами и елочными игрушками, коробки с подарками и фигурки сказочных персонажей. Ночью предлагается использовать световые эффекты: различные световые фигуры снежинки, Деда Мороза, снеговика, водопады и занавесы из светодиодных гирлянд, а также стробоскопы, прожекторы и прочие приспособления, позволяющие создать атмосферу новогоднего волшебства. При декорировании елочных конструкций дизайнеры рекомендуют придерживаться красной, синей и нейтральной гаммы. Базовый золотой сочетать с красным и белым, базовый серебряный с синим и белым, а базовый зеленый с бирюзовым, белым и розовым.

Полный простор для фантазии и в плане декорирования внутреннего пространства. Для создания новогодних историй, связанных стилистически и композиционно, дизайнеры предлагают использовать бархат, синтепон, органзу белых и голубых оттенков, атлас, мешковину. А также декоративные шнуры, веревки, предметы старины, веточки, корзинки, бусины, гроздья ягод, шишки, свечи и другие зимние аксессуары, вызывающие ассоциации с приближающимся праздником.

– Есть объекты, которым о новогоднем оформлении напоминать не стоит, – продолжает Андрей Бершадский. – К примеру, отель "Звездный". Они уже начали оформление входной группы, повесили хвойную гирлянду, установили светодиодные фигуры сказочных животных. А в прошлом году сделали подсветку нескольких пальм на своей территории. В итоге в ночное время этот объект размещения выглядит впечатляюще.

Эффектно выглядит и объект общественного питания "Хмели Сунели". Помимо креативного новогоднего оформления, перед входом в зимний зал устроена фотозона, и любой желающий может сделать селфи в зимнем антураже.

Кстати, в связи с дефицитом живого снега оформители рекомендуют не скупиться на снег искусственный, а слоган одной из праздничных наклеек, разработанных муниципальным департаментом оформления и дизайна городской среды, звучит как призыв к предпринимателям обеспечить гостям и жителям курорта вьюжное южное настроение. Очень актуально, ведь снежный Новый год в Сочи большая редкость! Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]