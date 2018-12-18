В Сочи состоялась презентация национального туристического офиса Поднебесной Национальный туристический офис Китая проводит в городе-курорте Сочи первую презентацию туризма Китая под уже известным брендом – "Прекрасный Китай". Китай является одним из самых востребованных направлений для выездного туризма среди россиян, в том числе по части делового, медицинского, пляжного туризма. Помимо этого, Китай невероятно богат природными, культурными и историческими объектами, заслуживающими внимания иностранцев. В целях упрощения восприятия информации о том, какие места можно посетить в такой огромной стране, как Китай, Министерство культуры и туризма КНР разработало 13 тематических путешествий, о которых сочинцам рассказали сотрудники национального туристического офиса Поднебесной на презентации "Прекрасный Китай".

В Китае существует пословица "Прочесть десять тысяч книг – как пройти 10 тысяч ли". С древних времен туризм является важным способом знакомства с культурами разных стран. Именно интерес к культуре и обычаям других народов побуждает нас ступать на путь нового путешествия. По статистике Ростуризма, в 2017 году Россию посетили 1 миллион 478 тысяч туристов из Китая, в Поднебесную же отправились 2 миллиона 300 тысяч россиян, и турпоток между нашими странами неуклонно растет. Китай стабильно сохраняет первое место по количеству выезжающих туристов и четвертое – по количеству принимаемых, а также первое место по туристическому потреблению.

В настоящее время отношения между Россией и Китаем переживают лучший период в истории, что создало прекрасные условия для обмена между нашими странами в области культуры и туризма и в то же время стимулирует стабильный рост взаимных поездок граждан наших стран. Отношения народов теплеют при близких контактах.

– В Сочи мы все приехали в первый раз. Ваш город богат туристическими ресурсами: мягкий и влажный климат, горы и море, богатое историческое наследие и яркая архитектура. Кроме того, Сочи и китайский Вэйхай являются городами-побратимами. Все это очень привлекательно для туристов из Поднебесной. В последние несколько лет китайские туристы выбирают не только Москву и Санкт-Петербург, но и Сочи завоевывает все более прочный интерес у моих соотечественников, – рассказала глава российского представительства национального туристического офиса Китая Хуань Ляянь. – Также мы очень искренне приглашаем туристов из Сочи в нашу страну.

Национальный турофис является представительством министерства культуры и туризма Китая. Его маршруты не являются продаваемыми турами, это только рекомендации для того, чтобы расширить представление об этой стране.

– В современном Сочи более двух тысяч объектов размещения, представлены все мировые гостиничные сети. В среднем наш город принимает порядка шести с половиной миллионов туристов со всего мира в год. Мы любим не только принимать гостей, но и выезжать за пределы города. В рамках развития этого проекта мы готовы оказать всестороннее содействие, – подчеркнул начальник управления курортов и рекреационных ресурсов Сергей Доморат.

Презентация "Прекрасный Китай" стала отличной возможностью для туроператоров и турагентов Сочи, работающих в сфере выездного туризма, углубить свое понимание о туристском продукте Китая, приобрести новых партнеров. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]