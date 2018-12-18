Зимний восторг

В этом году горные курорты Сочи открылись для туристов несколько раньше. Не только потому, что природа одарила Красную Поляну обильным снегом, но и потому, что еще с августа декабрьские и январские отпускники стали бронировать места в отелях.

Многие решили начать празднование Нового года уже с середины декабря. Согласно рейтингу российских горнолыжных курортов, Красная Поляна опережает всех. Она оставляет позади не только отечественные, но и зарубежные курорты, даже известные, находящиеся в Альпах. Люди считают, что ключевые достоинства Сочи – это конкурентоспособные цены, логистическая доступность, красивая природа, качество снежного покрова, а также высокий уровень подготовки персонала.

– Обслуживанию гостей мы всегда уделяли повышенное внимание, – говорит мэр Анатолий Пахомов. – Наши метрдотели, официанты, повара знакомились с туристической индустрией за рубежом. Они постоянно совершенствуются, проходят мастер-классы. А самое главное – наш еще молодой туристический бизнес стал более гибким и в корне изменил ценовую политику. Сегодня предприниматели уже не хотят получить все и сразу, они ориентируются на долгосрочность работы.

Выбирая зимний Сочи, наши гости отмечают также разнообразие и великолепие лыжных трасс, высокий уровень безопасности, отличные технические характеристики, удобство и скорость подъемников. Немаловажно, что достаточно развита индустрия развлечений. К зимнему сезону 2018-2019 г. три горноклиматических курорта – “Роза Хутор”, “Горки Город” и горно-туристический центр “Газпром” подготовили более ста горнолыжных трасс. Их протяженность равняется 160 километрам. Кроме того, хозяева курортов вводят постоянно дополнительные бонусы для отдыхающих. Те, кто приедет в “Горки Город”, например, автоматически будут застрахованы от несчастных случаев на 100 тысяч рублей. В виде бонусов предлагаются бесплатные развлечения для детей и услуги нянь в игровых центрах.

Замечено, что зимой основная часть туристов не приезжает, а прилетает в Сочи. Многие авиакомпании разрешают бесплатно провозить горнолыжное снаряжение.

Вчера мы встретили два рейса из Москвы. Самолеты наполнены под завязку. Девяносто процентов пассажиров – до 50 лет. Разговорились с Андреем и Марией. Они врачи. Работают в одной из московских клиник. Еще в прошлом году внесли в график отпусков декабрь, чтобы потом отпуск плавно перетек в новогодние каникулы. Катаются на лыжах уже 10 лет. Раньше выбирали курорты Карачаево-Черкесии и Алтая. После окончания Олимпиады едут только в Сочи. Места в гостинице забронировали в сентябре. Говорят, что недорого, но при этом очень качественное обслуживание. Выбрали программу "Все включено", чтобы не отвлекаться на решение бытовых проблем.

– 20-го декабря ждем. Подъедут наши коллеги. Перетянули в Красную Поляну человек 50 знакомых, пациентов. Никто еще не пожалел.

Оказалось, что Андрей – кандидат в мастера спорта по катанию на сноуборде. Рассказывает, что зимний Сочи заряжает его энергией на целый год. Другие москвичи, прилетевшие этим рейсом, смеются:

– Мы едем туда, где политики и звезды. Услышали, что премьер планирует праздновать Новый год на Красной Поляне. Тоже захотели отправиться туда, где проводят время знаменитости. Уже забронировали в интернете билеты на концерты звезд. Тут будут выступления и камерные, и в больших залах. Раз вся Москва уезжает в Сочи, то и нам нужно быть там, где все.

Если у вас плохое настроение, вы хотите ощутить зимний восторг, зарядиться эмоциями, то приходите к выходам из аэропорта, встречайте тех, кто настроился отдыхать, и вы снова почувствуете вкус к жизни, захотите вместе с ними в горы, научитесь радоваться тому, что находится совсем близко. На расстоянии вытянутой руки. Татьяна Калинченко, Ирина Алмазова.

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