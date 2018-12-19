Национальные проекты: от стратегии к действию

Организационный комитет Российского инвестиционного форума "Сочи-2019" утвердил основную тему, а также деловую программу мероприятия. Пленарное заседание, круглые столы и панельные дискуссии так или иначе будут затрагивать вопросы реализации национальных проектов, так как сроки проведения конгресса совпадают со временем их реализации.

– Задачи стоят амбициозные: с реализацией национальных проектов ожидается увеличение объема инвестиций до 25% ВВП в российскую экономику – это и увеличение несырьевого экспорта, развитие малого и среднего бизнеса, цифровизация экономики, – подчеркнул важность предстоящего мероприятия заместитель председателя Правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета Форума Дмитрий Козак.

Действительно, деловая программа получилась насыщенной, актуальной. Она была составлена с привлечением широкого круга экспертов, потенциальных инвесторов и бизнеса. Упор при её подготовке был сделан на развитие национальных проектов и программ в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации.

В дни работы Российского инвестиционного форума на площадке будет проходить выставка инвестиционных проектов российских регионов и компаний. В выставочном пространстве Форума будет работать Кейс-зона – специально созданная коммуникационная площадка, на которой участники продемонстрируют свои проекты ведущим экспертам в области инвестиций. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]