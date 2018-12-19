К НОВОМУ ГОДУ – В ЧИСТОТЕ

Чем ближе новогодние праздники, тем регулярнее организуются субботники на многочисленных улицах самого крупного микрорайона Центрального района Сочи – Гагаринского. Причем, постоянно участвуют в благоустройстве территории административные работники. На улице Чайковского, например, нередко трудятся представители городского департамента физической культуры и спорта.

Но самые заинтересованные, энергичные участники субботников – местные жители. А самые активные среди них – члены совета территориального общественного самоуправления "Гагаринский". Во время недавнего субботника гагаринцы наводили порядок на улице Красноармейской – одной из наиболее протяженных. И не только на самой улице, но и в переулках. Воспользовавшись хорошей погодой и вооружившись инвентарем, они собирали сухие ветки и листья, бутылки и банки, складывали их в мешки и выносили к мусорным контейнерам. Работа, что называется, кипела. Участники обменивались шутками, подбадривая друг друга. Среди них можно было видеть председателя совета ТОС Игоря Виноградского, его заместителя Сергея Титова, представителей местного отделения партии "Единая Россия". Число работающих постепенно увеличивалось, и уже через несколько часов улица и переулки заметно преобразились, став опрятнее и чище. Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]