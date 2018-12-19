НАВОДИМ МОСТЫ

Долгожданный подарок к грядущим праздникам: благодаря совместной работе властей, депутатов и местной общественности в Лазаревском районе успешно реализован еще один важный проект Кажется, тут все рядом, на расстоянии вытянутой руки – стоя на левой стороне, можно легко услышать, как разговаривают соседи на противоположной, но перебраться через горную реку Шахе сельчанам всегда было весьма непросто.

В советские годы благодаря строительству подвесного пешеходного моста между поселком Ахинтам и аулом Малый Кичмай (позже его сделали более капитальным и надежным, на сваях) давнюю серьезную проблему – связать пешеходным сообщением два берега одной реки – удалось решить: теперь на дорогу требуется всего минут пять. Значительно меньше повезло автовладельцам: им до сих пор приходится пользоваться окружным путем – через Головинку, а это почти семь лишних километров.

Время от времени мост через Шахе старались поддерживать в надлежащем порядке, латая деревянный настил из досок, теперь, учитывая крайне неудовлетворительное состояние крупного инженерного сооружения – его длина почти 250 метров, пришлось принимать более кардинальные меры. На помощь пришли депутаты Городского Собрания Сочи.

– Этим пешеходным мостом ежедневно пользуются десятки людей, в том числе, школьники и студенты, – рассказала жительница аула Малый Кичмай Зухра Шхалахова. – В последние годы ему стало требоваться обновление, деревянное покрытие местами прогнило, доски прогибаются, шатаются – ходить стало опасно, особенно в темное время суток.

– Проблема, действительно, актуальная, – подтвердил глава Кичмайского сельского округа Мурат Сизо. – В нынешнем году по многочисленным просьбам местных жителей, а также по обращению нашей администрации и Совета ТОС "Кичмай", администрации города Сочи и депутатам, в частности, Людмиле Манцуровой и Владимиру Варельджану, удалось найти средства на восстановление моста. Теперь он станет более надежным, удобным и, что особенно важно, безопасным.

За месяц подрядчикам удалось проделать большую часть запланированных работ – уже установлено прочное сетчатое ограждение, завершается замена деревянного покрытия. В скором времени здесь появится уличное освещение.

Ремонт моста через реку Шахе – один из нескольких общественно значимых проектов, которые сегодня успешно реализуются в Лазаревском районе, подчеркивает депутат Городского Собрания Сочи Людмила Манцурова.

– Каждая из подобных инициатив – очередной шаг вперед в деле благоустройства и развития Сочи, – считает она. – Мы стараемся находить средства на реализацию наказов горожан. Главная наша забота – их рачительное использование, чтобы каждый бюджетный рубль или деньги предпринимателей, участвующих в этом процессе, были потрачены максимально эффективно.

– Отдельное спасибо хочется сказать не только властям и нашим депутатам, поддержавшим обращения жителей аула, но и другим дюдям, оказывавшим всестороннюю помощь строителям, что позволило заметно ускорить восстановление моста, – отметил председатель Совета ТОС "Кичмай" Халид Тлиф. – Это во многом показательный пример тесного взаимодействия представителей власти и народа, ведь все мы делаем одно общее дело – благоустраиваем наш город. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]