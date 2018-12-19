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ИЗ ЛЕСА – НА ОТКРЫТКУ

ИЗ ЛЕСА – НА ОТКРЫТКУ
Среда, 19 Декабрь, 2018 - 11:06

Осенью Кавказский заповедник в своем аккаунте в инстаграме объявил конкурс ботанических иллюстраций "Горная флора".
– Интернет не имеет границ, и свои работы на конкурс представили более ста художников со всего мира, в том числе из Норвегии и Турции. Рисунки победителей отпечатаны на почтовых открытках, – рассказала Наталия Судометова, методист отдела экологического просвещения Кавказского заповедника.
Открытки можно купить в визит-центрах заповедника. На них яркие представители уникальной флоры Кавказа. Сейчас также в инстаграме заповедника проходит конкурс рисунков для ботанического атласа.

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