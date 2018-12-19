ИЗ ЛЕСА – НА ОТКРЫТКУ

Осенью Кавказский заповедник в своем аккаунте в инстаграме объявил конкурс ботанических иллюстраций "Горная флора".

– Интернет не имеет границ, и свои работы на конкурс представили более ста художников со всего мира, в том числе из Норвегии и Турции. Рисунки победителей отпечатаны на почтовых открытках, – рассказала Наталия Судометова, методист отдела экологического просвещения Кавказского заповедника.

Открытки можно купить в визит-центрах заповедника. На них яркие представители уникальной флоры Кавказа. Сейчас также в инстаграме заповедника проходит конкурс рисунков для ботанического атласа. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]