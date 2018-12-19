ВЕСНА В ПОДАРОК

До Нового года считанные дни, а в Сочи уже весна. Зацвел подснежник ризенский (Galanthus rizehensis Stern, 1956). Колхидско-лазистанский эндемик с ограниченным количеством локалитетов зацветает первым, встречается редко, не имеет широкого распространения, численность его неумолимо сокращается. По этим причинам подснежник ризенский в 2017 году включен в Красную книгу Краснодарского края и рекомендован к включению в Красную книгу России. В нашей стране данный вид произрастает только на территории Сочинского национального парка.

Это многолетнее луковичное растение высотой 25-30 см с прекрасными белыми цветами распускается в декабре и может встречаться до конца января. В теплые солнечные дни своим тонким ароматом цветы привлекают пчел, а нежное очарование лепестков становится причиной варварского уничтожения – несмотря на запрет сбора, первоцвет часто оказывается в букетах.

Подготовила Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]