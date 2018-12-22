ИСЦЕЛЯЮЩИЙ СПОРТ

С 1 по 9 декабря в Сочи проходила Декада инвалидов, приуроченная к празднованию Международного дня инвалидов. В рамках этого мероприятия администрация города провела ряд физкультурных мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. Сочинские спортсмены соревновались в мини-футболе, настольном теннисе, паралимпийской выездке, волейболе и шаффлборде. Сегодня адаптивной физической культурой на курорте занимаются свыше 5300 человек, 200 из которых делают это на профессиональном уровне. О том, чем полезен адаптивный спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья и какие направления сегодня развиваются в Сочи, в интервью с директором МБУ "Физкультурный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья" Татьяной ДЕНИСЕНКО: – Татьяна Петровна, слышала, что в Краснодарском крае нет центров, аналогичных вашему?

– Действительно, мы единственный в крае физкультурно-оздоровительный центр подобного уровня. Создан наш центр был в 2011 году по инициативе мэра Сочи Анатолия Пахомова, департамента по физкультуре и спорту администрации города и депутатов Городского Собрания Сочи в преддверии проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Основной целью центра стало вовлечение максимального количества людей с инвалидностью в регулярные занятия адаптивной физической культурой. Кроме того, мы можем заниматься спортивными играми, такими как шаффлборд и бочча, где наравне с инвалидами могут участвовать и здоровые люди. Первым открылось направление футбола, и посещали его 7 спортсменов, в 2012 году в центре появились волейбол, конный спорт, теннис. В 2014 году адаптивной физической культурой на базе центра занимались 164 человека. И наши спортсмены участвовали в Эстафете паралимпийского огня. На сегодняшний день у нас открыто 17 направлений: стритбол, бочча, горные лыжи, сноуборд, футбол, волейбол, баскетбол, шашки, шахматы, шаффлборд, настольный теннис, АФК, паралимпийская выездка, керлинг на колясках, пауэрлифтинг, танцы на колясках. Недавно у нас появилось и плавание. Данный вид спорта очень востребован, так как у большинства наших подопечных проблемы с позвоночником и плавание для них необходимо по медицинским показаниям. Занятия проводятся в УСК "Лазаревское", в ДС "Ледяной куб", в ДЮСШ № 1, в ОАО "Адлеркурорт", в школе-интернате № 2, в КСК "Кентавр", в зимний сезон занятия горными лыжами и сноубордом проводятся на склонах ГК "Горная карусель".

– Почему, на ваш взгляд, инвалидам необходимо заниматься адаптивной физической культурой?

– Прежде всего, для повышения собственной самооценки, ну и, конечно, гармоничного развития в физическом и психологическом плане. Это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде инвалидов, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни. В мире адаптивный спорт развит. У нас к нему только начинают присматриваться, и нехватка инструкторов ощущается. В нашем центре все специалисты имеют профессиональное образование, позволяющее проводить занятия с инвалидами. Причем делаем мы это совершенно бесплатно.

– Знаю, что в вашем центре занимаются и дети с расстройством аутоиммунной системы?

– Увы, в настоящее время это заболевание прогрессирует, и с каждым годом в Сочи становится все больше детей-аутистов. В данный момент в нашем центре занимаются 69 детей-инвалидов, среди которых есть дети с РАС. Для них открыты две группы футбола и одна группа по баскетболу. Занимающиеся в этих группах дети ежегодно участвуют в этапе Спартакиады инвалидов Кубани (14-17 лет), где показывают отличные результаты по плаванию, дартсу, бочче, настольному теннису. Также с июля этого года специалисты центра ведут волонтерскую работу в качестве инструкторов по АФК в инклюзивном центре "Особое детство" для детей-инвалидов. Если же говорить о нашей непосредственной деятельности, то в этом году мы провели свыше 40 городских физкультурно-оздоровительных мероприятий для людей с инвалидностью, в которых приняли участие порядка 400 человек с ограниченными возможностями здоровья. В следующем году планируем провести 46 мероприятий. Кроме того, вот уже несколько лет мы являемся организаторами международного фестиваля культуры и спорта "Пара– Арт".

– Татьяна Петровна, расскажите, пожалуйста, об успехах ваших спортсменов...

– С огромным удовольствием. Нам есть чем гордиться! За 7 лет работы центра занимающимся присвоено 36 массовых разрядов, 7– первых разрядов, 1 КМС, МС – 1. Если позволите, назову несколько фамилий. Прежде всего, многим известны наши чемпионы края по керлингу инвалиды-колясочники Александр Кириченко, Олег Стекольников, Алексей Голивко, Римма Иванкина, Елена Магдесян, а также многократные чемпионы края по волейболу среди слабослышащих Андрей Галдин, Денис Коновалов, Евгения Рожковская, Любовь Поликарпова. Хотелось бы отметить Дмитрия Тюлюкина, инвалида 3-й группы, чемпиона России по спорту среди глухих (теннис), а также чемпиона края по настольному теннису. Еще один талантливый спортсмен Юлия Тырина, инвалид с детства, чемпионка Сочи и Юга России по конному спорту. В данном виде спорта чемпионами города являются также Алена Свиридова и Диана Порфирьева. У всех с детства поврежден опорно-двигательный аппарат. Юлия Тырина, к слову, занимается еще и воздушной гимнастикой. Особенно хотелось бы отметить юных звездочек – чемпионок края по плаванию, Алису Макрий и Викторию Товт. Воспитанницами нашего центра девчонки стали недавно, но заявили о себе очень громко. Помимо плавания, девочки показали высокие результаты в дартсе и в настольном теннисе. Есть у нас результаты и в паралимпийском виде спорта – бочче. Наш Глеб Широков – серебряный призер чемпионата России. А в 2013 году сборная Краснодарского края, составленная из сочинских спортсменов-инвалидов, впервые приняла участие в чемпионате России по горным лыжам, где лучшим результатом было 7 место из 15 участников.

– Действительно, впечатляет. Татьяна Петровна, верите ли вы в то, что спорт творит чудеса и правда может исцелять?

– Я не могу в это не верить, ведь примеры целебного воздействия каждый день перед моими глазами. Пару лет назад к нам в слезах пришла мама десятилетнего Вани Крохина. Мальчику сделали прививку после перенесенного ОРЗ, и он онемел. Врачи посоветовали незамедлительно отдать ребенка в спорт, чтобы усилить приток крови к голове. После недели активных занятий легкой атлетикой и футболом Ваня стал произносить первые слова. Страшно подумать, что могло бы произойти, если бы мама не забила тревогу. Еще один пример – Вика Товт, после жуткого дорожно-транспортного происшествия девочка лишилась ноги и была вынуждена в 6 лет встать на протез. Девочка согнулась, как старушка, и только благодаря занятиям гимнастикой и плаванием ее спина стала ровнее, а мышцы заметно окрепли. Александр Кириченко после неудачного прыжка с волнореза повредил себе шейный отдел позвоночника и оказался прикованным к инвалидному креслу. Он не опустил руки, а стал заниматься плаванием, керлингом, постоянно тренировался, чтобы добиться цели – встать с коляски, и когда он показал этот ответственный момент на видео, у меня слезы потекли из глаз. И таких историй сотни. Так что в исцеляющую силу спорта я верю безоговорочно!

Беседовала Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]