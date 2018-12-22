КОГО ЛЮБИШЬ, ТОГО И ЗАЩИЩАТЬ БУДЕШЬ

Россия всегда была сильна своими подвижниками и первопроходцами, романтиками и бессребрениками. Они открывали новые земли, изобретали первые летательные аппараты и паровые машины, побеждали врага, превосходящего числом в разы, силой своего духа и безоглядной отвагой. Из этой породы людей и Христофор Георгиевич Шапошников. Он родился в 1872 году в Майкопе в большой семье нахичеванского купца и в детстве так тяжело болел, что родители даже не хотели посылать его учиться. Но твердый характер взял свое. Христофор после реального училища получил образование агронома в Рижском политехническом институте, а затем продолжил обучение в Берлинском университете. Да так успешно, что Королевский зоологический музей в Берлине предоставил ему научную командировку в Северную Африку!

Шапошников изучал флору и фауну далеких стран, а душой стремился на родину. Вернувшись в Майкоп, стал лесничим Белореченского лесничества и уже тогда начал предпринимать попытки заповедать эту землю.

Жена нашлась ему под стать – сосланная за революционную деятельность из Москвы в Майкоп фельдшер Любовь Петрова. Она безоговорочно поддерживала мужа в его главной борьбе за создание заповедника и сохранение исчезающего вида кавказского зубра на территории, где прежде располагалась Кубанская охота (теперь же эти земли предполагалось передать для нужд казачьих станиц).

Первая попытка в 1907 году не удалась. Но Христофор Георгиевич не оставлял усилий. Шла гражданская война, потом революция. Менялись правительства, в огне перемен рушились государственные устои, гибли люди, брат шел на брата – а Шапошников упорно продолжал свое дело.

В марте 1920 года, сразу же после разгрома Деникина, он поехал в Армавир к уполномоченному Реввоенсовета. Какие слова нашел Христофор Георгиевич, чтобы убедить красного комиссара послать телеграмму Ленину не про победы на фронте, а про необходимость создания заповедника? Не знаю. Но колесо истории развернулось в нужную сторону, а Шапошников получил мандат от правительства и с головой окунулся в работу.

Вокруг были голод, разруха, в лесах пошаливали банды зеленых. Денег на заповедник не было, но это не останавливало энтузиаста-директора: он устроил контору заповедника в своем доме. Искал единомышленников, а подбирая егерей, главным считал любовь человека к природе. Кого любишь, того и защищать будешь.

Наконец Христофор Шапошников добился главного. 12 мая 1924 года был принят декрет о создании Кавказского зубрового заповедника. Так начиналась новая страница в жизни этого удивительного уголка природы, который отстоял влюбленный в него человек.

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]