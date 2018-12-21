ВОЛЯ. ХАРАКТЕР. ТРУДОЛЮБИЕ

Две медали крупного международного турнира привезли из Москвы юные сочинские дзюдоисты Путь к олимпийской медали у каждого, как известно, сугубо свой. На случайные победы тут, естественно, рассчитывать бессмысленно – не тот уровень, легкой прогулки к высочайшей вершине мирового спорта не бывает по определению, но такой огромной ценой, какой она досталась российскому дзюдоисту Дмитрию Носову, в многовековой истории Игр награды главного турнира планеты завоевывали, пожалуй, лишь единицы атлетов. В 2004-ом, в Афинах, поединок нашего борца за бронзу Олимпиады был сродни настоящему подвигу. Сломав в полуфинале руку – с подобной травмой дорога на татами закрыта, Дмитрий вполне мог отказаться от притязаний на медаль, наблюдая за соревнованиями с трибуны, но, вопреки всему, вышел на свой главный поединок, как на последний бой. "Я шел умирать", – признался он позже. За свою страну. За товарищей по команде. За миллионы болельщиков, чьи ожидания не мог обмануть. И победил. Преодолев сильнейшую боль, страшные физические страдания и огромный груз ответственности.

В богатой спортивной карьере Дмитрия Носова десятки престижных званий и наград отечественного, а также мирового дзюдо – он заслуженный мастер спорта, обладатель "Золотого пояса" Российского союза боевых искусств и лауреат Международной общественной награды – Ордена "Слава Нации", но та бронза, добытая буквально на жилах, – самая дорогая и действительно не имеющая цены.

В последние годы триумфатор Афин активно занимается политикой – он депутат Государственной Думы – и общественными делами, реализует образовательно-просветительские программы, направленные на широкую популяризацию спорта среди молодежи, создал собственную школу боевых искусств, много ездит по регионам. Еще одно его детище – представительный, ставший уже традиционным, детский турнир по дзюдо Nosov Cup, ежегодно проходящий в Москве. Среди его участников талантливые юные борцы от 7 до 12 лет со всей России и стран СНГ.

– Это уникальное в своем роде соревнование, настоящий праздник детского спорта – и по масштабам, и по уровню организации, – считает старший тренер отделения дзюдо ДЮСШ №4 Лазаревского района Бислан Хатхе. – Попасть туда уже само по себе запоминающееся событие. Только представьте: нынешний, седьмой по счету, турнир на призы Дмитрия Носова собрал почти 2 тысячи борцов, а поединки проходили одновременно на десяти татами! В течение одного соревновательного дня, по информации организаторов, состоялось более 5 тысяч схваток! Где еще подобное увидишь?! Добавьте к этому большое количество приглашенных гостей, среди которых именитые дзюдоисты, в частности, наш прославленный чемпион Александр Михайлин, а также огромное число призов и памятных подарков, мастер-классы, спортивные сборы и многое другое.

Впервые на татами кубка Носова вышли сочинцы – воспитанники тренеров ДЮСШ №4 Бислана Хатхе и Мадина Хаджокова, двое – привезли домой награды представительного международного турнира: золото в весовой категории до 55 кг завоевал 12-летний Андрэ Асцатрян, убедительно – досрочно – выигравший все пять своих поединков, серебро в весе до 42 кг – у 10-летнего Доброслава Кравченко. Награды победителям и призерам первенства вручали сам Дмитрий Носов и почетные гости соревнований.

– У обоих наших ребят, отличившихся в Москве, несмотря на юный возраст, немало разных титулов и медалей, но этим успехом они, безусловно, могут гордиться особо, – подчеркнул Бислан Хатхе. – При этом важно не забывать: необходимо постоянно развиваться, совершенствоваться, двигаться вперед, стремиться к новым, более высоким целям. Везде: и в спорте, и в жизни.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]