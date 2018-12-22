Мы готовы помочь!

Итоги Года добровольца подвели в Сочи 2018 год был объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера в России. Для Сочи это знаковое событие: толчком к массовому развитию добровольчества в России стали Олимпийские игры 2014 года. Уходящий год был насыщен как уже традиционными общегородскими и краевыми мероприятиями, так и крупными международными, самым ярким среди которых, безусловно, стал Чемпионат мира по футболу. Всего же за ушедший год помогали в проведении более ста масштабных событийных мероприятий в Сочи в общей сложности 16 тысяч добровольцев со всего мира.

Наш город – это его люди, гостеприимные и улыбчивые. Само волонтерское движение очень полезно, оно мотивирует к самоотдаче ради других людей. В числе городских добровольцев школьники, студенты, активная молодежь и волонтеры блока "Серебряный возраст".

– Очень важно, чтобы люди чувствовали себя нужными в любом возрасте. Чтобы они знали, что их идеи интересны, то, что они хотят сделать, – тоже очень важно. За семь лет в Сочи прошло более семисот крупных мероприятий, и к каждому из них мы привлекали волонтеров. Такие мероприятия нужны: они вызывают мировой интерес. Мы продолжим привлекать в город самые разные события, развивать возможности туризма, в том числе присутствие иностранцев на курорте, – сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов на торжественном подведении итогов Года добровольца.

В фойе Зимнего театра чествовали лучших городских волонтеров, без улыбок и помощи которых не обходились мероприятия не только в Сочи, но даже за рубежом. Кадастровый инженер Елена Плеханова (на снимке справа) к добровольчеству, как, наверное, многие из награжденных накануне, пришла через Олимпиаду еще в 2012 году, на тестовых соревнованиях.

За последние шесть лет волонтерство стало неотъемлемой частью ее жизни. В основном ее профиль – спортивные мероприятия разного уровня. В прошлом году она была атташе сборной Российской Федерации на Тайване во время Универсиады.

– Это был необычный опыт волонтера нашей страны за рубежом. Ситуации были иногда стрессовые, порой очень интересные. Например, мне впервые удалось побывать как участнику на церемонии открытия крупного спортивного мероприятия, – рассказала Елена.

Ее работа никак не связана ни со спортивной, ни с экологической, ни с социальной сферами, но позволяет в чем-то быть более свободной в передвижениях, так как не привязана к месту, к четкому рабочему графику. Девушка признается, что раньше была довольно замкнутым человеком и испытывала сложности в коммуникации.

– Волонтерское движение в первую очередь помогло мне открыть саму себя. Сейчас для меня не проблема ответить человеку, которого видишь в первый раз, – подчеркнула Елена. – Что для меня волонтерство? В первую очередь это чувство необходимости, помощи людям. У меня нет любимой позиции: на каждой из них можно открыть что-то новое, интересное для себя.

Одной из главных задач Года добровольца в России была популяризация этого движения. Если смотреть статистику в целом по России, то семь лет назад всего от трех до четырех процентов граждан нашей страны были вовлечены в это движение. Сегодняшние опросы показывают, что уже более 17% россиян приобщились к добровольчеству. Примерно такие же цифры и в городе Сочи.

– Нельзя назвать точную цифру, сколько волонтеров конкретно в нашем городе. Можно только сказать, что за время существования в Сочи Центра развития волонтерства помогали проводить мероприятия различного уровня более десяти тысяч человек, – уточнил начальник управления молодежной политики администрации Сочи Андрей Безроднов.

Волонтерское движение будет развиваться и впредь. В Сочи очень много городских событий, хартийных проектов, экологических и социальных мероприятий. Возможности применения волонтерской силы действительно безграничны. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]